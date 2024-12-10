Der BLLV-Kreisverband ehrt langjährige Mitglieder

Im Rahmen seiner traditionellen Adventsfeier traf sich der BLLV-Kreisverband zur Mitgliederehrung und einem abwechslungsreichen Kabarettprogramm mit Franz Breitsameter. In kurzen Beiträgen erzählten die langjährigen Mitglieder von ihren Schulleben und betonten die Bedeutung des Lehrerverbandes. Vorsitzende Martina Ritzel ehrte zahlreiche treue Mitglieder. Für 55-jährige Mitgliedschaft: Maria Böhm, Josef Ettl, Veronika Fischer, Brigitte Häfner, Matthias Kramer, Maria Kreppold, Guda Zinser, 50 Jahre: Brigitte Dannhäuser-Lehmann, Walter Dufey, Wolfgang Freiding, 40 Jahre: Sabine Kapfhamer, Beate Mannig, 25 Jahre: Marc Pyka.

