Landkreis Aichach-Friedberg: Der BLLV-Kreisverband ehrt langjährige Mitglieder

Landkreis Aichach-Friedberg

Der BLLV-Kreisverband ehrt langjährige Mitglieder

Bei der Adventsfeier erzählen die Lehrerinnen und Lehrer aus ihrem Schulleben.
    Sie sind langjährige Mitglieder im BLLV-Kreisverband: (hinten von links) Josef Ettl, Matthias Kramer, Maria Kreppold, Walter Dufey, Beate Mannig, Vorsitzende Martina Ritzel, Brigitte Häfner, Wolfgang Freiding, Brigitte Dannhäuser-Lehmann, Marc Pyka(vorne) Sabine Kapfhamer, Veronika Fischer, Maria Böhm, Guda Zinser. Foto: Rudolf Neuberger

    Im Rahmen seiner traditionellen Adventsfeier traf sich der BLLV-Kreisverband zur Mitgliederehrung und einem abwechslungsreichen Kabarettprogramm mit Franz Breitsameter. In kurzen Beiträgen erzählten die langjährigen Mitglieder von ihren Schulleben und betonten die Bedeutung des Lehrerverbandes. Vorsitzende Martina Ritzel ehrte zahlreiche treue Mitglieder. Für 55-jährige Mitgliedschaft: Maria Böhm, Josef Ettl, Veronika Fischer, Brigitte Häfner, Matthias Kramer, Maria Kreppold, Guda Zinser, 50 Jahre: Brigitte Dannhäuser-Lehmann, Walter Dufey, Wolfgang Freiding, 40 Jahre: Sabine Kapfhamer, Beate Mannig, 25 Jahre: Marc Pyka.

