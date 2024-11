Der Verkauf des Lions-Adventskalenders ist gut gestartet

Vielversprechend gestartet ist der Verkauf des diesjährigen Lions-Adventskalenders. Wie die beiden Lionsclub-Initiatoren Christian Dürr und Stephan Schultes mitteilen, ist die beliebte gemeinnützige Verkaufsaktion schon wenige Tage nach dem offiziellen Verkaufsbeginn nahezu ausverkauft. Demnach sollten sich alle Interessenten, die sich noch ein Exemplar sichern möchten, schnell handeln. Der künstlerisch gestaltete Adventskalender wird zum Einzelpreis von fünf Euro verkauft.

Für das Projekt konnten laut Dürr erneut zahlreiche Sponsoren aus dem Schrobenhausener und Wittelsbacher Land gewonnen werden. Hinter den Türchen verbergen sich Sachpreise im Gesamtwert von circa 30.000 Euro. Dies erhöhe die Chancen auf einen Gewinn. Der Hauptpreis ist ein E-bike von R&R e-bikes aus Aichach.

Der Gewinn aus dem Verkauf der Kalender geht in voller Höhe an gemeinnützige, wohltätige Projekte aus der Region. So werde unter anderem der Raum der Sinne für geistig und körperlich schwer behinderte Kinder in der neu gebauten Elisabethschule in Aichach sowie das Kinderheim Schrobenhausen unterstützt. Die Gewinn-Nummern werden vom 1. bis 24. Dezember täglich gezogen und auf der Lionsclub-Internetseite unter www.schrobenhausen-aichach.lions.de bekannt gegeben.