Die Nilgans ist im Land der Paar heimisch geworden

Schon seit über 20 Jahren gibt der Landkreis die Heimatbuchreihe Altbayern in Schwaben heraus. Acht eh­renamtliche Autorinnen und Au­to­ren bieten in der neuen Ausgabe in neun Beiträgen viele neue bisher unbekannte historische Aspekte über das Wittelsbacher Land. In einer Serie stellt sie der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, vor. Gerhard Mayer hat den "Wandel in der Vogelwelt im Landkreis Aichach-Friedberg" dokumentiert.

Die Tierwelt eines Landes oder einer kleineren geografischen Einheit wie die des Landkreises Aichach-Friedberg ist einem ständigen Wandel unterworfen. In den vergangenen Jahren ist besonders in der Vogelwelt die Zuwanderung von ursprünglich hier nicht heimischen Arten zu beobachten. Ein Beispiel, das Mayer in seinem Beitrag vorstellt, ist die Nilgans.

Die Nilgans stammt ursprünglich aus Afrika

Das angestammte Areal der Nilgans erstreckt sich über fast ganz Afrika südlich der Sahara und über das Niltal. Die Brutbestände in Europa gehen auf Auswilderungen zurück. Deutschland wurde von den Niederlanden aus besiedelt. Verbreitungsschwerpunkt in Bayern ist das Maintal. Seit dem Jahre 2009 gilt die Nilgans in Bayern als etablierter Neubürger.

Der erste Brutnachweis im Landkreis Aichach-Friedberg gelang am 13. Juni 2015 Dr. Alois Wolf im Lechtal bei Mering. Im tertiären Hügelland ist die Nilgans regelmäßig im Gemeindebereich Pöttmes zu beobachten. In den vergangenen Jahren ist die Nilgans im gesamten Lechtal zwischen der Lechstaustufe 23 (Mandichosee), Mühlhausen und den Sander Seen heimisch geworden. Am 3. Juli 2020 fand Dr. Hans Günter Goldscheider bei Mühlhausen gar eine Brut mit acht Küken. Als invasive Art unterliegt die Nilgans dem Jagdrecht. Für das Jagdjahr 2019/2020 vermeldet das "Wildtierportal Bayern" 2297 Abschüsse.

Bezug: Der ganze Text zu diesem Thema ist im bebilderten Jahrbuch "Altbayern in Schwaben 2021" nachzulesen. Das Heimatbuch ist im Buchhandel zum Preis von 15,90 Euro erhältlich (ISBN 978-3-9813801-9-4) oder kann auch direkt beim Landratsamt bezogen werden: www.lra-aic-fdb.de/hier-leben/kultur/altbayern-in-schwaben

