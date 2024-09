Startseite Icon Pfeil nach unten Aichach Icon Pfeil nach unten Landkreis Aichach-Friedberg: Die vhs hat noch freie Plätze bei ihren Kursangeboten

Die Volkshochschule (vhs) Landkreis Aichach-Friedberg hat in einigen Kursen noch freie Plätze, zu denen Interessierte sich noch anmelden können. Im Einzelnen sind das:

Im Bereich Gesellschaft und Leben: Naturkunst – Gefühle mit Naturmaterialien ausdrücken, mit Janine Baumer, 6. Oktober, 14 bis 16 Uhr, in Affing; Sportbootführerschein Kombikurs See und Binnen (Abendkurs), mit Thomas Mitter, sieben mal ab 7. Oktober, 18.30 bis 21.30 Uhr, in Dasing; Vortragsreihe für Frauen: Frauen leben länger, aber wovon? mit Astrid von Perponcher, 8. Oktober, 18.30 bis 20.30 Uhr, in Aichach – im Familienstützpunkt; Faszination Balkan - Rumänien, mit Marcus Reckziegel, 8. Oktober, 19 bis 21 Uhr, in Mering.

im Bereich Kultur und Gestalten: Meditatives Malen - Gib deiner Kreativität Raum, mit Mandana Hanauer, 5. Oktober, 13 bis 16 Uhr, in Friedberg; Acrylmalerei mit Spachteltechnik – für Anfänger/-innen und Fortgeschrittene, mit Jelena Mitrovic, 30. September, 17. bis 21.30 Uhr, in Friedberg; 7. Oktober, 17 bis 21.30 Uhr, in Aichach; Fotobücher selbst gestalten - mit der Software von Aldi und Rossmann, mit Horst Weichert, 9. Oktober, 18.30 bis 21 Uhr, in Friedberg.

Im Bereich Sprachen: A1/A2: English: Grammar in a Nutshell - Intensiv, mit Ute S. Hein M.A., vier mal ab 7. Oktober, 10 bis 11.30 Uhr, in Friedberg, Französisch für die Reise (für Anfänger) – Online-Kurs, mit Ute S. Hein M.A., sechs mal ab 9. Oktober, 10 bis 11.30 Uhr, Online, C1/C2: Spanisch Konversation, mit Milagros Neyra de Krämer, zehn mal, ab 1. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr, in Friedberg.

im Bereich Gesundheit und Bewegung: Ätherische Öle im Alltag –Eine wundervolle Unterstützung für jedes Alter, mit Andrea Haiplik, 26. September, 19 bis 20.30 Uhr, in Aichach, Faszien-Yoga, mit Kerrin Glaser, zehn mal ab 27. September, 9 bis 10.30 Uhr, in Mering, Ganzheitlicher Tanz für Körper, Geist und Seele, mit Carina Greppmair, elf mal ab 27. September, 20.30 bis 22 Uhr, in Aichach, Gesunder Schlaf –Mit einfachen Yogaübungen, Atemtechniken und Selbstcoaching, mit Andrea Schymura, 27. September, 19 bis 21 Uhr, in Schiltberg, Meditieren im Sitzen, mit Daniela Kuisl, fünf mal ab 1. Oktober, 17.30 bis 18.30 Uhr, in Friedberg, Rückenfitness mit Yoga-Elementen und Tiefenentspannung, mit Andrea Huber, neun mal ab 1. Oktober, 18 bis 19.15 Uhr, in Kissing, Kiefer-Yoga, mit Ulrike Wagner, 7. Oktober, 17.30 bis 21.30 Uhr, in Mering, Schwangerenyoga, mit Alisa Eickmann, sechs mal ab 9. Oktober, 10.30 bis 11.45 Uhr, in Friedberg, Tai Tchi Chuan für Anfänger, mit Christiane Sandler, neun mal ab 9. Oktober, 18.45 bis 19.45 Uhr, in Kissing.

Im Bereich Lebensart: Klassisch Thailändisch: Tom Yam, mit Rachot Indradesa, 8. Oktober, 17.30 bis 20.30 Uhr, in Friedberg.

Im Bereich Beruf und EDV: Zeit optimal nutzen (Online-Kurs), mit Markus Bianchi, 7. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr; Buchführung-Grundkurs, mit Sandro Notarsanti, sechs mal ab 8. Oktober, 19 bis 21 Uhr, in Mering. (AZ)

Anmeldung / Info online unter www.vhs-aichach-friedberg.de, Telefon 08251/87370, E-Mail info@vhs-aichach-friedberg.de.