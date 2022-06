Ende der kostenlosen Corona-Tests: Wo wird weiter getestet?

Plus Ab dem 1. Juli können sich deutschlandweit nur noch Risikogruppen kostenlos auf Corona testen lassen. Schließen Betreiber im Landkreis nun ihre Teststationen?

Bei Husten oder einem Kratzen im Hals kurz einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen lassen – oder bevor man die Großeltern besucht? Damit ist ab dem 1. Juli Schluss. Dann übernimmt der Staat die Kosten nur noch für gefährdete Gruppen. Was passiert dann mit lokalen Teststationen? Die Redaktion hat bei Betreibern im Wittelsbacher Land nachgefragt.