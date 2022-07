Für Altlandrat Christian Knauer gibt es ein Leben nach der Politik

Plus Christian Knauer wird 70. Er nimmt weiter Anteil an der Entwicklung des Landkreises Aichach-Friedberg. Aber er gibt „keine Kommentare von der Seitenlinie ab“.

Bei seinem 50. Geburtstag war er ganz frisch im Amt als Landrat und lud zu einem zwanglosen Stehempfang ins „Blaue Palais“. Das Landratsamt war voll. Beim 60. gratulierten ihm rund 1000 Menschen aus dem Wittelsbacher Land bei einer Veranstaltung im Aichacher Gymnasium. Seinen 70. Geburtstag hat Christian Knauer am Wochenende privat bei sich zu Hause im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach mit Familie (drei Kinder, ein Enkel) und Freunden gefeiert.