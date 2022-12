Landkreis Aichach-Friedberg

Ist der regionale Christbaum in der Krise? Forstexperten klären auf

Plus Viele Bäume machen in diesem Jahr eher eine mickrige Figur, zu trocken waren die vergangenen Sommer. Doch wie steht es um regionale Christbäume? Was kosten sie?

Als "Schandfichte" wird der kahle Weihnachtsbaum vor der Frauenkirche in Dresden bezeichnet. Doch der Veranstalter "Advent auf dem Neumarkt" hat sich aus einem bestimmten Grund für die lichte Fichte entschieden. Die Fichte sei ein Abbild dessen, wie es gerade in den sächsischen Wäldern nach zwei Jahren Trockenheit und Waldbränden aussieht. Trifft diese Problematik auch auf die Wälder in der Region zu und steht es in diesem Jahr schlecht um die Freude an einem üppigen Christbaum im Wohnzimmer? Forstexperten und ein Christbaumverkäufer aus dem Wittelsbacher Land haben sich dazu geäußert.

