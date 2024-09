Kinder haben das Sagen in der Regionalbahn

Icon Vergrößern Die BRB-Kundenbetreuerin war während der Fahrt im Kids-Express umringt von den begeisterten Kindern. Foto: Annette Luckner Icon Schließen Schließen Die BRB-Kundenbetreuerin war während der Fahrt im Kids-Express umringt von den begeisterten Kindern. Foto: Annette Luckner

Ein Zug in Kinderhand. Diese Gelegenheit bietet sich selten und so waren die Plätze für die Fahrt mit der Regionalbahn von Ingolstadt Hauptbahnhof nach Augsburg Hauptbahnhof und weiter in den Bahnpark schnell vergeben. Den Traum vom Lokführer träumen Kinder bis heute, auch wenn der jetzt Triebfahrzeugführer heißt und der Schaffner Kundenbetreuer genannt wird. Also durften die Jungs und Mädels im Führerstand Durchsagen am Mikrofon machen und die Tickets kontrollieren. Alle waren mit Feuereifer dabei, unterstützt von „echten“ Kundenbetreuerinnen der BRB. Die beiden BRB-Züge mit Kindern an Bord durften direkt bis ins Bahnparkgelände einfahren und dort neben der historischen Drehscheibe aussteigen. In dem Eisenbahnmuseum konnten sich die Kinder dann in den alten Hallen Dampfloks anschauen, in der Mini-Bahn mitfahren und die Modelleisenbahn besichtigen.