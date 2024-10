Kreisausschuss und Bauausschuss halten Sitzungen ab

Der Kreisausschuss und der Bauausschuss des Kreistags Aichach-Friedberg tagen am Montag, 21. Oktober. Auf der Tagesordnung des Kreisausschusses stehen überplanmäßige Ausgaben zur Finanzierung des Deutschlandtickets sowie Beschaffungen für die EDV im Erweiterungsbau des Landratsamts. Beginn ist um 14.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamts in Aichach. Ab 16 Uhr stehen im Bauausschuss Auftragsvergaben auf der Tagesordnung, zum Beispiel für Straßenbauarbeiten an den Kreisstraße AIC27 in der Ortsdurchfahrt von Reicherstein und AIC7 in der Ortsdurchfahrt von Kühbach im Bereich der Schrobenhausener Straße. Weitere Aufträge sollen für eine PV-Anlage am Kreisgut sowie für Arbeiten im Rahmen der Generalsanierung und Erweiterung der Wittelsbacher Realschule in Aichach sowie die Erweiterung und Sanierung des Landratsamts vergeben werden. Bei Letztem geht es auch um die Vorberatung des Baudurchführungsbeschlusses für die energetische Optimierung. (AZ)

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis