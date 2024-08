Landratsamt sucht Häuser und Wohnungen für Geflüchtete

Zwar ist Zahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie Geflüchteter aus der Ukraine nach dem Anstieg im Herbst 2023 in den vergangenen Monaten rückläufig gewesen, dies scheint sich nun jedoch zu ändern, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Aichach-Friedberg. Die Regierung von Schwaben habe die Landratsämter im Regierungsbezirk darüber informiert, dass wieder mit steigenden Zugangszahlen zu rechnen ist. Bereits Anfang nächster Woche werden dem Landratsamt Aichach-Friedberg nach längerer Zeit wieder 20 Asylbewerber zugewiesen, die im Wittelsbacher Land untergebracht werden müssen. Das Landratsamt sucht daher aktuell wieder nach geeigneten Mietunterkünften.

In Betracht kommen Wohnhäuser, aber auch Wohnungen und gewerbliche Objekte. Die Objekte werden als sogenannte dezentrale Unterkünfte angemietet. Eine Belegung erfolgt bedarfsabhängig durch das Landratsamt. Eine Anmietung zur ausschließlichen Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine ist nicht möglich, heißt es in der Mitteilung.

Ansprechpartner für Anbieter von Asylbewerberunterkünften

Eigentümer von Immobilien, die zur Unterbringung von Asylbewerbern und Geflüchteten geeignet sind, werden gebeten, sich an das Landratsamt Aichach-Friedberg zu wenden. Ansprechpartner für nähere Informationen oder zur Vereinbarung eines Besichtigungstermins sind Sandra Hader, Telefon 08251/92-257, oder Michael Englhart, Telefon 08251/92-479.



Ziel des Landratsamtes ist es – wie auch in der Vergangenheit – eine Verteilung der Asylunterkünfte über den gesamten Landkreis zu schaffen, so die Pressemitteilung. Derzeit gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg 101 Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern und Geflüchteten aus der Ukraine. Vier davon werden von der Regierung von Schwaben als sogenannte Gemeinschaftsunterkünfte betrieben. Bei einer Unterkunft, die ebenfalls von der Regierung betrieben wird, handelt es sich um eine sogenannte Anker-Einrichtung. Die restlichen 96 sind sogenannte dezentrale Unterkünfte, die vom Landratsamt Aichach-Friedberg angemietet wurden. In diesen Unterkünften leben derzeit 1836 Personen. Im Vergleich hierzu waren Ende des Jahres 2021 676 Personen in 39 Unterkünften untergebracht.

Mitte 2023 hatte das Landratsmt Aichach-Friedberg im früheren Corona-Impfzentrum im Gewerbepark Acht300 zwischen Aichach und Dasing eine Notunterkunft für Geflüchtete eingerichtet. Während des Hochwassers Anfang Juni diente es zur Unterbringung der Bundeswehr. Jetzt soll dort das Technologietransferzentrum (TTZ) angesiedelt werden, eine Außenstelle der Technischen Hochschule Augsburg (THA), die zunächst beim Holzbauspezialisten Züblin Timber im Aichacher Stadtteil Ecknach eingerichtet werden sollte. (AZ, mit bac)