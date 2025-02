Lebenshilfe ehrt langjährige Leiterin von HPT und Aichacher Kinderhaus

Beim traditionellen Personalessen zum Start ins neue Jahr ehrte die Lebenshilfe Kreisvereinigung Aichach-Friedberg Anja Neumann, die langjährige Leiterin der Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) und des Aichacher Kinderhauses. Neumann war seit Januar 2021 Teil des Leitungsteams der HPT an der Elisabethschule Aichach. Zukünftig wird sie sich aus ihrer Doppelrolle zurückziehen und bleibt der Lebenshilfe weiterhin als Mitglied des Leitungsteams des Kinderhauses erhalten.

Vorstandsvorsitzender Konrad Schwegler dankte ihr für den unermüdlichen Einsatz und überreichte im Namen des Verbands einen Blumenstrauß. Ebenso dankte er den rund 120 anwesenden Mitarbeitenden für all das Geleistete, ihr Engagement sowie die gute Zusammenarbeit in den zahlreichen Einrichtungen der Lebenshilfe. Schwegler berichtete zudem vom aktuellen Stand des Erweiterungsbaus der Elisabethschule in Aichach. Dieser schreite gut voran, sodass bereits vor Weihnachten der Rohbau mit einem Richtfest gefeiert werden konnte. Der aktuelle Zeitplan sieht eine Fertigstellung der Baumaßnahme für Ende 2025 vor. Aufsichtsratsvorsitzende Ingeborg Minich hob in ihrer Ansprache die großen Herausforderungen hervor, die den Verband und zahlreiche andere soziale Träger bewegen. Der Fachkräftemangel verlange allen Mitarbeitenden sehr viel ab. Mit rund 270 Mitarbeitenden zählt die Lebenshilfe zu einem der wichtigsten Anbieter sozialer Dienstleistungen in der Region.

