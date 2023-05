Landkreis Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Mitarbeiter der Kliniken an der Paar bekommen elf Prozent mehr Gehalt

Plus Von der Tariferhöhung profitieren auch die Angestellten der beiden Krankenhäuser in Aichach und Friedberg. So wirkt sie sich im nächsten Jahr auf das Personalbudget aus.

Von Christian Lichtenstern

Im Schnitt satte elf Prozent mehr Gehalt bekommen die Angestellten an den Krankenhäusern im nächsten Jahr. Eingerechnet sind da auch Sonderzahlungen, die in den Tarifverhandlungen vereinbart wurden. In den unteren Lohngruppen profitieren die Mitarbeiter sogar noch mehr vom Abschluss. Was die Pflegekräfte und Mediziner natürlich freut, bereitet den Verantwortlichen der Kliniken an der Paar durchaus Sorgen.

Nach einer groben Hochrechnung steigt das Personalbudget für die 670 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den beiden Krankenhäusern in Aichach und Friedberg voraussichtlich von 44 auf 49 Millionen Euro. Die fünf Millionen sind derzeit in etwa die Hausnummer für das jährliche Defizit, das der Landkreis Aichach-Friedberg auszugleichen hat. Im zuständigen Werkausschuss des Kreistags wurde jetzt über die Auswirkung der Tarifeinigung auf den Eigenbetrieb des Wittelsbacher Landes berichtet. Marion Brülls, Fraktionschefin der Grünen, registrierte die Belastung für den Landkreis. Auf der anderen Seite sei das aber auch eine Chance und ein Signal an die Mitarbeiter und junge Menschen: "Es geht finanziell bergauf." Der Beruf werde attraktiver und es sei wieder leichter, Nachwuchs zu gewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen