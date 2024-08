Neuer Naturschutzwächter im Landkreis ernannt

Mit Werner Berlik, bisher bereits ehrenamtlicher Hornissenberater im Landkreis Aichach-Friedberg, konnte ein neues Mitglied für die Naturschutzwacht des Landratsamtes gewonnen werden. Nach Ausbildung und Prüfung bei der Akademie für Naturschutz in Laufen wurde er als Angehöriger der Naturschutzwacht des Staatlichen Landratsamtes bestellt. Landrat Klaus Metzger überreichte ihm nun die förmliche Urkunde dazu. Werner Berlik übernimmt das Einsatzgebiet im Bereich des Marktes Kühbach und der Gemeinde Schiltberg von Josef Birndorfer, der im vergangenen Jahr auf eigenen Wunsch aus der Naturschutzwacht ausgeschieden ist. Die Bestellung von Werner Berlik gilt vorerst für den Zeitraum bis 31. Juli 2026.

Die Naturschutzwacht soll als personelle Verstärkung der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt in der Natur das Verhältnis der Behörde zu den Bürgerinnen und Bürgern mitgestalten. Zu den Aufgaben der Naturschutzwächterinnen und –wächter zählt insbesondere die Aufklärung, Beratung und Information vor Ort sowie die Vermittlung allgemeiner Zusammenhänge in der Natur. Die Angehörigen der Naturschutzwacht sollen als Hilfskräfte der unteren Naturschutzbehörde im Außendienst aber auch die Einhaltung der Rechtsvorschriften überwachen und an der Verfolgung und Ahndung von Verstößen mitwirken.

Die Naturschutzwächter sind trotz dieser Befugnisse und Stellung dennoch ehrenamtlich tätig. Voraussetzung einer Bestellung ist der Besuch der von der Akademie für Naturschutz in Laufen zur Wächterausbildung angebotenen Lehrgänge und das Bestehen der abschließenden Prüfung. Mit Werner Berlik sind aktuell elf Naturschutzwächter im Landkreis im Einsatz. Wer Interesse an den Tätigkeiten der Naturschutzwacht hat, kann sich bei Franz Rieber im Landratsamt informieren (per E-Mail an franz.rieber@lra-aic-fdb.de).