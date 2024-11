Weihnachtsgeschenke mit Herz für Kinder

Der Familienstützpunkt Nord in Pöttmes beteiligt sich wieder an der Wohltätigkeitsaktion „Geschenk mit Herz“ als Sammelstation. Die Weihnachtsaktion der bayerischen Hilfsorganisation Humedica in Zusammenarbeit mit Sternstunden und dem Radiosender Bayern 2. bringt seit 2003 Weihnachtspäckchen für Kinder in Not. Der Familienstützpunkt Nord sammelt Weihnachtspäckchen, die die Hilfsorganisation Humedica dann zu Kindern aus acht Ländern in Südost- und Osteuropa bringt. Spätester Abgabetermin ist Montag, 25. November. Im vergangenen Jahr sind am Familienstützpunkt Nord 100 Päckchen abgegeben und an die Hilfsorganisation weitergereicht worden. Außerdem unzählige selbst gestrickte Socken, Mützen, Stofftiere und Geldspenden, mit welchen den Kindern eine kleine Freude zu Weihnachten gemacht werden konnte. Flyer mit allen Informationen und dem Aufkleber für das Päckchen gibt es im Rathaus oder direkt im Familienstützpunkt Nord am Marktplatz 18 in Pöttmes. Weitere Informationen rund um Geschenk mit Herz gibt es zudem auf der Aktionsseite www.geschenk-mit-herz.de. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Päckchen packen zu lassen: Für eine Spende in Höhe von 30 Euro unter dem Stichwort „Geschenk mit Herz“ befüllen die ehrenamtlichen Päckchenpacker von Humedica ein Päckchen. In über zehn weiteren Projektländern in Übersee werden die „Geschenke mit Herz“ auch direkt vor Ort gepackt. (AZ)

Die Abgabe der Päckchen ist zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Rathaus Pöttmes möglich: Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, Dienstag von 13 bis 17 Uhr und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr.