Regina Nägele und Thomas Huber werden ausgezeichnet

Staatliche Auszeichnungen für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement überreichte Landrat Klaus Metzger an zwei verdiente Menschen aus dem Landkreis. Regine Nägele aus Friedberg wurde mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet, Thomas Huber aus Pöttmes mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze.

Regine Nägele ist seit 2008 Vorsitzende des Heimatvereins Friedberg und hat sich in dieser Zeit außerordentlich für den Erhalt der Friedberger Stadtgeschichte eingesetzt. Sie forscht an den Primärquellen – insbesondere im Lesesaal des Stadtarchivs – und macht historische Inhalte der Öffentlichkeit zugänglich. Sie ist Autorin und Herausgeberin des Buches „Die Friedberger Mozartin“. Auch an der Buchreihe des Landkreises „Altbayern in Schwaben“ beteiligte sie sich bereits mehrmals als kenntnisreiche Autorin. Von Urkunden, die bis zum Dreißigjährigen Krieg zurückreichen, hat sie hunderte von Transkriptionen erstellt. Darunter finden sich auch Ratsprotokolle und amtliche Urkunden verschiedener Obrigkeiten. Enormen Aufwand hat Nägele in die Digitalisierung der Urkunden inklusive der Erstellung eines Speichers mit Stichwortverzeichnis sowie Suchsystem gesteckt. Die Datenbank ist für jedermann zugänglich, was sie zu einem wertvollen geschichtlichen Medium macht. Regine Nägele pflegt intensive Kontakte zu den aktiven und emeritierten Historikern in der Region.

Für die Vereinsmitglieder stellt sie jedes Jahr ein vielfältiges Programm an Abendveranstaltungen, Vorträgen und Stammtischtreffen mit heimatgeschichtlichem Hintergrund auf die Beine. Ihre öffentlichen Veranstaltungen sind regelmäßig ausgebucht und haben für den Verein einen großen Werbeeffekt. So bietet sie in Abstimmung mit der Stadt Friedberg Stadtführungen an und organisiert Besichtigungen in Friedberg, Augsburg und Aichach. Auf dem Programm stehen auch Tagesausflüge mit dem Bus, beispielsweise zu den Landesausstellungen oder in Naturschutzgebiete, wie die Kissinger Heide oder zur Schaezlerwiese. Einmal jährlich findet eine mehrtätige Reise innerhalb Deutschlands oder Österreichs statt. Auch im Partnerschaftskomitee der Stadt Friedberg mit der Stadt Bressuire in Frankreich ist Nägele im Vorstand tätig und hat auf Wunsch der Stadt Bressuire einen historischen Beitrag zum Ersten Weltkrieg geschrieben. Gemeinsam mit ihrer Familie nimmt sie auch regelmäßig französische Delegationen bei sich auf. Der Landrat bedankte sich bei Regine Nägele im Namen des Landkreises für ihr enormes heimatgeschichtliches und gesellschaftliches Engagement und händigte ihr das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten aus.

Thomas Huber aus Pöttmes wurde für seine langjährige kommunalpolitische Tätigkeit mit der Kommunalen Verdienstmedaille in Bronze geehrt. Seit 1990 ist er Mitglied im Gemeinderat des Marktes Pöttmes, zwischen 2008 und 2020 war er dort zudem Dritter Bürgermeister. Besonders hervorzuheben sei sein ehrenamtliches politisches Engagement in den Bereichen Kinderbetreuung, soziale Infrastruktur sowie Umwelt. Als Referent für Kindergartenangelegenheiten setzte er sich stark dafür ein, dass die Marktgemeinde nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht ein ansprechendes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen vorweisen kann. Als Dritter Bürgermeister war er außerdem maßgeblich an der Errichtung des Pöttmeser Ärztehauses beteiligt, fungierte als Mittler zwischen Ärzten, Architekten, Gemeinderat und Verwaltung. Ihm war wichtig, dass die ländlich geprägte Gemeinde auch in Zukunft über eine gut ausgestattete medizinische Infrastruktur verfügt. Ende 2016 fasste der Gemeinderat entsprechende Beschlüsse zur Realisierung des Ärztehauses. Im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes engagierte er sich zuletzt für den ökologischen Ausbau der Sandrach, mit einem durchgängigen Verlauf des Gewässers. Huber setzte sich erfolgreich für einen naturnahen und ökologischen Ausbau des Gewässers ein. Sich 35 Jahre lang kommunalpolitisch einzubringen sei eine stolze Leistung, so der Landrat in seinem Dank an Huber. Das gebe es im Landkreis nicht allzu häufig.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.