Seit zehn Jahren engagieren sie sich ehrenamtlich für Senioren

Seit einem Jahrzehnt kommen Vertreterinnen und Vertreter jener Institutionen zusammen, die sich ehrenamtlich für Senioren im Landkreis engagieren: die Bürgernetze Friedberg und Mering, das Mehrgenerationenhaus Casa Cambio in Kissing, das Haus der Senioren in Aichach, die Quartiersmanagerinnen aus Ried und Friedberg, der „Marktplatz der Generationen“ in Todtenweis, die Seniorenbeiräte und Pflegestützpunkte des Landkreises. Ebenso kirchliche Vertreter und die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, Seniorinnen und Senioren ein aktives, unterstütztes und würdevolles Leben zu ermöglichen. Informationen zum Netzwerk: Freiwilligenagentur „mitanand & füranand“, Stefanie Siegling (Mail: stefanie.siegling@lra-aic-fdb.de oder Telefon 08251/92-4847).

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgernetz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis