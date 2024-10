Siegfried Bradl wird mit dem „Bayerischen Poetenteller“ ausgezeichnet

Siegfried Bradl, Volksmusikberater im Landkreis Aichach-Friedberg, erhält beim Festakt zum 26. Bairischen Mundarttag in Deggendorf den „Bayerischen Poetenteller“ der Bayerischen Staatsregierung. „Mundart ist mehr als nur eine Variante der Sprache – sie ist Ausdruck unserer Identität, unserer Heimat und unserer Kultur. Sie verbindet uns mit unserer Vergangenheit und schafft gleichzeitig einen Raum der Vertrautheit und des Zusammenhalts in einer immer globaler werdenden Welt.“ Mit dieser Einleitung zum Festakt brachte Deggendorfs Oberbürgermeister Christian Moser der Kern des Mundarttages auf den Punkt.

Einer, der sich um diese Werte und Wurzeln verdient gemacht hat, ist Siegfried Bradl. Der Bayerische Staatsminister Christian Bernreiter zeichnete den oberbayerischen Mundart-Förderer mit dem „Poetenteller der Bayerischen Staatsregierung“, der vom Ministerpräsident Markus Söder vergeben wird, aus. Bernreiter wies in seiner Rede darauf hin, dass Bayern ein Kulturstaat ist! Bradl hat eine große Bandbreite an Interessen und Fähigkeiten. Er ist staatlich anerkannter Musiklehrer für Zither, Tischharfe, Gitarre und Ensemblespiel sowie begeisterter Geschichts-, Kultur- und Landschaftsführer. Auch als Hochzeitslader ist er im Einsatz und seit rund 15 Jahren Volksmusikberater des Landkreises Aichach-Friedberg. Von 2010 bis 2020 war Bradl zweiter Vorsitzender des Fördervereins Bairische Sprache und Dialekte und von 2020 bis 2023 dessen Vorsitzender, sowie von 2011 bis 2023 Redaktionsleiter der Mitgliederzeitschrift „Rundbriaf“ und der „Zwergalseitn“, Ideengeber und Realisator von verschiedensten Projekten, wie Mundart in Kindergärten und Schulen, Dialektforen, Mundarttagen und Dialekt-Stammtischen und, und, und. Sein Einsatz wurde bereits 2016 von Bundespräsident Joachim Gauck beim Neujahrsempfang für engagierte Bürgerinnen und Bürger gewürdigt. (AZ)