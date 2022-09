Landkreis Aichach-Friedberg

Von Menschen und Hühnern: 100 Geschichten über den Sommer im Landkreis

Plus In unserer Serie "Sommer in..." erzählen wir, wie schön der Sommer in den Gemeinden im Landkreis Aichach-Friedberg ist. Zur 100. Folge gehen wir auf Streifzug.

Von Evelin Grauer

Alles begann im August 2009 mit einem Spaziergang durch die Marktgemeinde Aindling. Dort machten wir uns auf die erste Suche nach den schönen Seiten des Sommers im Wittelsbacher Land. So trafen wir auf Anwohner des Marktplatzes, die sich regelmäßig zum Ratsch am Brunnen treffen. Auf die lockere Boulespiel-Gruppe des Partnerschaftskomitees von Avord und auf drei junge Damen aus Affing, Karlsfeld und Aichach, die sich gerne mit ihren Aindlinger Freunden an der Bushaltestelle am Marktplatz treffen. Drei Beispiele dafür, warum der "Sommer dahoam" mindestens genauso herrlich ist wie der Urlaub am Meer.

