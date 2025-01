Was Betreuer und Bevollmächtigte wissen müssen: Vortragsreihe geht weiter

Doppeldiagnose Psychische Krankheit und Sucht

am Dienstag, 8. April, von 19 Uhr bis circa 20.30 Uhr im Landratsamt in Aichach, Münchener Straße 9. Anwesend sind Miriam Bartenschlager und Katharina Peters von der Suchtfachambulanz der Caritas in Aichach. Anmeldung beim Landratsamt, Betreuungsstelle, Birgit Förch, bis 3. April per E-Mail an birgit.foerch@lra-aic-fdb.de oder telefonisch unter 08251/92-266.