Wechsel in der Geschäftsführung des Schullandheimvereins

Bei der Mitgliederversammlung in Aichach wurde sie offiziell vorgestellt: Die neue Geschäftsführerin des Schullandheimvereins des Landkreises Aichach-Friedberg. Lisa Eisert unterrichtet an der Mittelschule in Friedberg und löst Schulamtsdirektorin Claudia Genswürger ab, die mit ihrem beruflichen Wechsel nach Augsburg auch ihr Amt im Schullandheimverein des Landkreises Aichach-Friedberg abgibt.

„Claudia Genswürger hatte 19 Jahre lang die Geschäftsführung inne, das ist mehr als nur aller Ehren wert“, resümierte Landrat Klaus Metzger. „Die Mitglieder des Schullandheimvereins danken von Herzen für ihre großartige Arbeit und wünschen für die neue Aufgabe in der Stadt Augsburg alles Gute.“ Vorsitzender Erwin Gerstlacher bedankte sich bei der ehemaligen Geschäftsführerin und war erfreut, dass die Übergabe so reibungslos funktionierte. „Die Hauptarbeit im Schullandheimverein liegt bei der Geschäftsführerin. Deshalb freut es mich, dass wir mit Frau Eisert jemanden gefunden haben, die sich zukünftig ehrenamtlich für die Zwecke unseres Vereins engagiert.“

Der Schullandheimverein im Landkreis Aichach-Friedberg fördert Klassenfahrten. Mitglieder sind unter anderem die Städte und Gemeinden, der Landkreis selbst sowie Firmen und Privatpersonen. Das För­dervolumen beträgt im laufenden Jahr 33.000 Euro. 2024 wurden Kinder und Jugendliche aus 110 Klassen mit 29.583 Euro unterstützt. Um einen Zuschuss kann sich je­de Schule bewerben. Einzige Vor­gabe: Die Fahrt muss einen päda­gogischen Nutzen haben.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.