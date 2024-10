Der Werkausschuss des Kreistags Aichach-Friedberg hält am Mittwoch, 6. November, seine nächste Sitzung ab. Beginn ist um 14.30 Uhr im Großen Sitzungssaal im Landratsamt in Aichach. Auf der Tagesordnung steht neben dem Bericht der Geschäftsführung ein Antrag der ODP-Kreistagsfraktion zur Schaffung eines Raumes der Stille im Krankenhausneubau in Aichach. (AZ)

