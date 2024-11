Wie klimafreundlich ist das Wittelsbacher Land?

Noch bis Ende November läuft der große ADFC-Fahrradklima-Test, bei dem Radfahrerinnen und -fahrer bewerten, wie gut das Radfahren und das Miteinander im Verkehr in ihren Orten funktionieren. Auch viele Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg haben abgestimmt – es braucht aber einer Mitteilung zufolge noch mehr Teilnahmen, um in die Wertung zu gelangen. Die Online-Umfrage läuft noch bis Ende November auf www.fkt.adfc.de.

Während Friedberg bereits die Mindestteilnehmeranzahl erreicht hat, fehlen in Aichach noch 35 Stimmen, um ins Ranking der fahrradfreundlichsten Städte und Gemeinden zu kommen. Aber auch in den umliegenden Gemeinden fehlen den Organisatoren zufolge noch viele Stimmen. Die Ergebnisse helfen den Verantwortlichen in der örtlichen Verkehrsplanung, Schwachstellen zu erkennen und das Angebot für Radfahrende weiter zu verbessern.

Die Umfrage auf www.fkt.adfc.de läuft bis zum 30. November. Je nach Ortsgröße sind mindestens 50 bis 100 gültige Teilnahmen nötig, damit ein Ort in die Wertung kommt. Die aktuellen Zwischenstände zu den Teilnahmezahlen werden jeden Dienstag hier veröffentlicht: fkt.adfc.de/ergebnisse. (AZ)