Wie sich Aichacher Nordstaatler und Friedberger Südstaatler fetzten

Plus Über Nacht wurden die Aichacher zu Schwaben: Rund um die Landkreisreform 1972 gab es viele unschöne Szenen bis hin zu groben Beleidigungen und böser Ehrabschneidung.

Gestandene Bayern wurden vor 50 Jahren über Nacht unter Zwang zu Schwaben. Zu Schwaben! Mit denen von der anderen Seite des Lechs hat man seit Jahrhunderten manchen Händel ausgetragen. Hüben schimpfte man den „Sauschwob!“, von drüben schallte es zurück: „Baura-Buaba!“ Jetzt sollte auf einmal zusammenfinden, was noch nie zusammengepasst hat!? Und eingebrockt haben das alles die Großkopferten in München! Solche Gedanken gingen den Menschen damals im Kopf herum, als sie sich heftig gegen die „Vertreibung“ nach Schwaben wehrten. Und für viele Friedberger war die „Braut Aichach“ alles andere als eine gute Partie. Das Argument, dass die Reform dringend notwendig ist, spielte nur eine untergeordnete Rolle.