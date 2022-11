39-Jähriger fährt in Karlsfeld alkoholisiert einem Fahrschulauto auf

Weil ein 39 Jahre alter Autofahrer in Karlsfeld mit Alkohol im Blut auf ein Fahrschulauto gefahren ist, ermittelt die Polizei nun gegen ihn.

In Karlsfeld (Landkreis Dachau) ist ein 39-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 17 Uhr aus Unachtsamkeit auf ein stehendes Fahrschulauto aufgefahren. Der 19 Jahre alte Fahrschüler war in Begleitung seiner Fahrlehrerin auf der Bayernwerkstraße in Richtung Münchner Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung bremste er an einer roten Ampel ab. Der 39-jährige Mann bemerkte das stehende Fahrschulauto zu spät und fuhr ihm auf.

Der 39-Jährige war leicht alkoholisiert

Durch den Aufprall verletzte sich die Fahrlehrerin auf dem Beifahrersitz leicht. Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilte, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Polizei stellte beim Unfallverursacher mit knapp unter 0,5 Promille eine leichte Alkoholisierung fest und orderte eine Blutentnahme.

Gegen den 39-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. (lavoe)

