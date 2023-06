Beutezug im Landkreis Dachau: Unbekannte stehlen mehrere Fahrzeuge

Im Landkreis Dachau machen sich unbekannte Täter auf einen regelrechten Beutezug. Sie stehlen Fahrzeuge, Fahrzeugteile und Werkzeug. Die Polizei

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Sonntag im Landkreis Dachau in mehreren Orten eingebrochen und haben dabei in Fahrzeuge, Fahrzeugteile, Werkzeuge und Kupfer gestohlen. Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrag.

In der Nacht auf Freitag verschafften sich die Täter über eine Türe gewaltsam Zutritt zu zwei Lagerhallen an der Unterweilbacher Straße in Röhrmoos. Sie stahlen unter anderem Fahrzeugteile, Werkzeuge und mehrere hundert Kilogramm Kupfer. In der Nacht auf Samstag wurde aus einer Hofeinfahrt an der Auenstraße in Röhrmoos ein graues Quad des Herstellers Kwang Yang, Modell Maxxer, gestohlen.

Zeuge beobachtet Tätertrio beim Diebstahl von Fahrrädern

Im selben Zeitraum wurde im Röhrmooser Ortsteil Sigmertshausen vor einem Wohnhaus an der Hauptstraße ein schwarzes Kraftrad - Hersteller KTM, Modell 690 SMC – entwendet. Auffällig an dem Kraftrad sind laut Polizei diverse Aufkleber, unter anderem mit Smiley-Motiven. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag wurde am Gewerbering in Weichs ein schwarzer Auto-Anhänger des Herstellers TPV gestohlen. Er war mit zwei Fahrzeuggetrieben beladen.

Am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr beobachtete ein Anwohner an der Watzmannstraße in Karlsfeld drei Personen, als sie sich mit einem Schneidwerkzeug an mehreren abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Als sie mehrere Pedelecs an sich nahmen und zu einem Wagen brachten, machte der Zeuge auf sich aufmerksam. Daraufhin ließen sie ihre Beute zurück und flüchteten mit ihrem Wagen. Dabei handelte es sich laut Zeugenangaben um einen dunklen BMW. Das Tätertrio bestand dem Zeugen zufolge aus zwei Männern und einer Frau.

Die Polizeiinspektion Dachau hat jeweils Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 08131/561-0 zu melden. (nsi)