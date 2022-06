Der Landkreis Dachau meldet den ersten Affenpocken-Fall

Die Zahl der mit Affenpocken infizierten Menschen in Deutschland nimmt weiter zu. Nun wurde auch ein Fall im Landkreis Dachau bekannt.

Nun haben die Affenpocken auch den Landkreis Dachau erreicht. Wie das Landratsamt Dachau mitteilt, wurde am Freitag, 17. Juni, der erste Fall im Kreis bekannt. Die betroffene Person sei kürzlich von einer Auslandsreise zurückgekehrt und in einem gesundheitlich guten Zustand in Isolation zu Hause. Das Gesundheitsamt stehe mit dem Patienten in engem Kontakt, es gebe keine zu ermittelnden Kontaktpersonen im Landkreis.

17 Affenpocken-Fälle in Bayern bislang

Laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gab es in Bayern derzeit 17 bestätigte Fälle von Affenpocken (Stand 17. Juni). Anfang Juni wurde etwa ein Fall aus Günzburg bekannt, einige Tage später in Dillingen. Das Landratsamt Neu-Ulm meldete erst vor wenigen Tagen einen Affenpocken-Fall, bei dem die betroffene Person zuvor nicht im Ausland war. "Alle 17 Personen haben typische, bislang nicht schwerwiegende Symptome", teilt das LGL weiter mit. Deutschlandweit gab es laut RKI bislang 338 Fälle in elf Bundesländern, die an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt wurden (Stand 17. Juni).

Das Affenpocken-Virus verursacht meist nur milde Symptome wie anfangs Fieber, Husten, Kopf-, Muskel- oder Rückenschmerzen sowie geschwollene Lymphknoten. Später kommt es meist zur Bildung von Pusteln, die jucken können. Das beginnt häufig im Gesicht und breitet sich auf weitere Körperteile aus. Im Gegensatz zu den Pocken erholen sich laut RKI mit Affenpocken erkrankte Menschen in den allermeisten Fällen innerhalb weniger Wochen wieder. Das RKI bewertet die Prognose als günstig. Schwere Fälle oder Todesfälle seien sehr vereinzelt bei sehr jungen oder immungeschwächten Menschen möglich.

LGL und RKI schätzen Infektionsrisiko als gering ein

Das Virus wurde erstmals 1958 in einem dänischen Labor bei Affen nachgewiesen. Experten vermuten aber, dass der Erreger eigentlich in Hörnchen und Nagetieren kursiert. Eigentlich gilt das Virus als wenig ansteckend. Eine Übertragung erfolgt nur über intensiven körperlichen Kontakt. Sowohl das LGL als auch das RKI schätzen das allgemeine Infektionsrisiko derzeit als gering ein. "Ein Ansteckungsrisiko besteht lediglich für enge Kontaktpersonen, etwa durch direkten Kontakt zu Bläschen- und Körperflüssigkeiten", teilt das LGL mit.

