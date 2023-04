Einbrecher stehlen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sowie im Laufe des Donnerstags kam es in Dachau und Karlsfeld zu zwei Einbrüchen. Unter anderem wurde ein Tresor gestohlen.

In den frühen Morgenstunden gegen 1 Uhr am Donnerstag sind mehrere, bislang unbekannte Täter über ein Fenster in eine Sport- und Freizeitstätte im Dachauer Wettersteinring eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie einen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Täter brechen in Karlsfeld in Einfamilienhaus ein

Zu einem weiteren Einbruch ist es ebenfalls am Donnerstag zwischen 7 und 19.20 Uhr in Karlsfeld gekommen. Hier ist der oder die Täter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Wehrstaudenstraße eingestiegen und durchsuchten in Abwesenheit der Bewohner das Haus. Dabei stahlen sie einen geringen Bargeldbetrag. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Dachau hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls beziehungsweise Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet in beiden Fällen etwaige Zeugen, sich telefonisch unter 08131-5610 zu melden. (AZ)