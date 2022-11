Polizei ermittelt wegen mehrerer Einbrüche im Raum Dachau

Am vergangenen Wochenende hat es mehrere Einbrüche gegeben. Bei einigen wird der Täter dabei gestört; andernorts kann er Beute machen.

In Dachau und Karlsfeld ist es am vergangenen Wochenende zu insgesamt fünf Einbrüchen gekommen. Betroffen waren ein Kindergarten in Karlsfeld sowie ein Restaurant, ein Einfamilienhaus und zwei Mehrfamilienhäuser in Dachau. Teilweise sei der oder die Unbekannte bei der Tat gestört worden, teilt die Polizei mit.

Einbrecher haben es auf einen Kindergarten in Karlsfeld abgesehen

So auch im Kindergarten Sonneninsel in der Allacher Straße in Karlsfeld. Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ertappten Reinigungskräfte den Täter auf frischer Tat. Er drang über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und flüchtete ohne Beute, als er die Reinigungskräfte bemerkte. Stattdessen hinterließ er diverse weggeworfene Kleidungsstücke, die ein eingesetzter Diensthund erschnüffelte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Ebenfalls ohne Beute musste ein Unberkannter in Dachau fliehen, der am Sonntag gegen 20.50 Uhr in das Restaurant am Golf-Club Dachau an der Floßlände eingebrochen war. Dabei wurde er vom Besitzer gestört. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro; gestohlen wurde nichts. Sonntagmorgen wurde wiederum ein Einbrecher vom Eigentümer eines Einfamilienhauses im Weblinger Weg in Dachau erwischt. Gegen sieben Uhr wurde der Bewohner durch den verursachten Lärm des Unbekannten geweckt – dieser flüchtete ohne Beute. Der Schaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Eine Fahndung blieb bislang laut Polizei erfolglos.

Täter erbeuten Schmuck bei Einbrüchen in Mehrfamilienhäuser

Bei Einbrüchen in zwei Mehrfamilienhäuser konnten der Täter oder die Täterin dagegen Beute machen. Am späten Samstag hebelte ein Unbekannter zwischen 17.15 und 20.45 Uhr die Terrassentüre eines Mehrfamilienhauses in der Meraner Straße auf, durchwühlte die Wohnung und erbeutete Schmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Zwischen Donnerstag und Samstag entwendete ein bisher unbekannter Täter außerdem Schmuck aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Gröbenrieder Straße im Wert von rund 20.000 Euro.

In allen Fällen bittet die Polizei Dachau unter der Telefonnummer 08131/5610 um Hinweise. (inaw)