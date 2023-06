Polizei meldet mehrere Verkehrsunfälle im Landkreis Dachau mit Verletzten

Am Dienstag ist es in Karlsfeld und Dachau zu mehreren Unfällen im Straßenverkehr gekommen, bei der auch Personen verletzt wurden.

Eine Fahrradfahrerin, ein E-Scooter-Fahrer und mehrere Autofahrer sind bei Verkehrsunfällen am Dienstag im Landkreis Dachau verletzt worden. Laut Polizei stießen in Karlsfeld gegen 18.15 Uhr eine 37-Jährige aus Österreich und eine 20-Jährige aus Markt Indersdorf mit ihren Autos zusammen. Die Österreicherin wollte mit ihrem Skoda von der Bayernwerkstraße kommend an der Kreuzung nach links auf die Bundesstraße 304 in Fahrtrichtung Dachau abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem BMW der 20-Jährigen, die von der Hochstraße kommend die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.

Sowohl die 37 Jahre alte Unfallverursacherin als auch die BMW-Fahrerin und deren 21 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Jeweils allein beteiligt stürzten außerdem gegen 16.50 Uhr in der Oberen Mossschwaigestraße ein 16 Jahre alter E-Scooter-Fahrer und gegen 18 Uhr in der Roßwachtstraße in Dachau, und eine 80 Jahre alte Fahrradfahrerin. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Die Fahrradfahrerin kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. (AZ)