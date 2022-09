Schäferhund beißt in Hebertshausen dreijähriges Mädchen

Das Mädchen ist zu Fuß mit seiner Mutter unterwegs, als es von dem sechs Monate alten Hund angefallen wird.

Ein drei Jahre altes Mädchen ist am Donnerstag in Hebertshausen (Landkreis Dachau) gegen 16.05 Uhr von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen mit seiner Mutter in der Nähe des Rathauses zu Fuß unterwegs, als es von einem sechs Monate alten Schäferhund angefallen und mehrfach gebissen wurde.

Sie wurde mit mehreren schweren Bissverletzungen in die Kinderklinik München-Schwabing eingeliefert. Der Hund hatte sich zuvor selbstständig vom etwa 400 Meter entfernten Grundstück seines Besitzers entfernt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 35 Jahre alten Verantwortlichen, der den Hund beaufsichtigt hatte, wegen fahrlässiger Körperverletzung. (inaw)