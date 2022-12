Unfälle bei Glatteis: Ein Autofahrer verursacht Frontalunfall mit Sommerreifen

Im Landkreis Dachau kommt es wegen Glatteis zu mehreren Unfällen. Bei Sulzemoos prallt ein Mercedes in einen BMW, bei Bergkirchen ein Auto gegen einen Baum.

Die schwierigen Straßenverhältnisse mit Glatteis und Schnee haben im Landkreis Dachau zu mehreren Unfällen geführt. Es kam zu erheblichen Sachschäden. Schwere Personenschäden aber sind nicht zu beklagen. Ein Unfall ist auf Sommerreifen zurückzuführen, mit denen ein 43-Jähriger aus Köln unterwegs war.

Der Kölner war laut Polizei Dachau am Mittwoch gegen 21.20 Uhr in Sulzemoos in Richtung Autobahn unterwegs. In einer Kurve der Hauptstraße geriet sein Mercedes mit den Sommerreifen auf der glatten Straße auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen BMW. Der Unfallverursacher und der 54-jährige BMW-Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 35.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Ein 19-Jähriger fährt zu schnell und verliert die Kontrolle über sein Auto

Bereits am späten Nachmittag war im Gemeindebereich Bergkirchen gegen 16.50 Uhr ein Auto gegen einen Baum geprallt. Ein 19-Jähriger war laut Polizei von Günding in Richtung Unterbachern unterwegs. Seine Geschwindigkeit war nicht an die Straßenverhältnisse angepasst. Deshalb, so die Polizei, habe er die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen den Baum links neben der Straße gefahren. Der 19-Jährige blieb unverletzt, sein 15-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Baum wurde so schwer beschädigt, dass er gefällt werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 3000 Euro.

Kurz vor 17.30 Uhr geriet ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2047 zwischen Unterzeitlbach und Kleinberghofen wegen der Eisglätte auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte sein Auto den Wagen eines 55-Jährigen, der daraufhin von der Straße abkam und im Graben landete. Ein nachfolgendes Auto kollidierte ebenfalls mit dem Auto des 30-Jährigen. Verletzte gab es nicht. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.