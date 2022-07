Wie geht es mit den ukrainischen Schülern im Landkreis weiter?

Plus Ab dem kommenden Schuljahr sind ukrainische Schülerinnen und Schüler in Deutschland schulpflichtig. Auch im Landkreis richten Schulen dafür Brückenklassen ein.

25.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler besuchen laut Bayerischem Kultusministerium bereits bayerische Schulen. Ab dem neuen Schuljahr werden schätzungsweise 35.000 weitere hinzukommen. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg sind längst viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in den Schulunterricht integriert. Ab Herbst soll für sie eine Schulpflicht gelten. Grundschüler werden dann den regulären Unterricht besuchen, ältere Schülerinnen und Schüler sollen an weiterführenden Schulen eine passgenaue Förderung erhalten – je nach Alter und Vorkenntnissen.