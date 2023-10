Landmannsdorf

06:00 Uhr

Ein Bürgerkrieg bremst Franz Grieser aus – er muss seine Pläne ändern

Plus In Panama ist die Tour durch Südamerika zu Ende. Doch das Reisefieber lässt den Motorradfreak aus Landmannsdorf nicht los. Nordindien wird ein toller Ersatz.

Der leidenschaftliche Motorradfahrer Franz Grieser aus Landmannsdorf (Adelzhausen) war zum Jahresende 2022 mit Werner Frieske aus Hagenberg in Österreich in Amerika unterwegs. Die Reise endete in Mexiko. Anfang März sollte die Tour fortgesetzt werden. Es waren noch 20.000 Kilometer bis Santiago de Chile geplant. Doch es kam anders. Grieser und Frieske mussten die Reise nach gut 5000 Kilometern in Panama abbrechen. Doch das Reisefieber ließ Grieser nicht los. Als Ersatz ging es Mitte Juli für drei Wochen nach Nordindien. Auf der Tour begleiteten ihn Markus Mayer aus Klingen und dessen Sohn David, Martin Brettmeister aus Unterwittelsbach, Alex Winter aus Aichach und Martin Greppmair, der aus Matzenberg bei Sielenbach stammt und jetzt im Dachauer Land lebt. Grieser versichert, er sei zwar 64 Jahre alt und Rentner, doch "des Reisens noch lange nicht müde". Nachfolgend berichtet er über die jüngste Tour:

Es sind gerade mal ein paar Wochen vergangen, seit mein Motorrad wieder aus Panama zurück ist, als mich erneut Reisepläne plagen. Denn meine Motorradreise durch sechs Länder Zentralamerikas hatte zwar durchaus seinen Reiz, musste aber in Panama unverhofft abgebrochen werden. Denn eigentlich wollten wir von Panama hinüber nach Kolumbien und weiter durch die Anden. Doch durch einen Bürgerkrieg im Süden Perus waren die Grenzen nach Bolivien geschlossen. Es war nicht vorhersehbar, wann die Unruhen wieder abflauen. Eine Weiterfahrt wäre viel zu gefährlich gewesen. So war es eine Entscheidung der Vernunft, die Reise in Panama abzubrechen. Ob es uns nun gefiel oder nicht.

