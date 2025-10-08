Landratsamt bremst Bauarbeiten am Schindbach bei Sulzbach aus

Ein Durchlass am Schindbach beim Aichacher Stadtteil Sulzbach soll vergrößert werden. Am Dienstag sollten die Arbeiten beginnen, berichtete Bürgermeister Klaus Habermann im Bauausschuss des Stadtrats, „aber das Landratsamt hat uns ausgebremst.“

Die Erneuerung des Durchlasses soll verhindern, dass sich dort das Wasser bei Hochwassereignissen wie Ende Mai, Anfang Juni 2024 aufstaut. Den Auftrag dafür hat der Bauausschuss im September an die Gebrüder Wöhrl Grundbau GmbH aus Schrobenhausen für rund 118.000 Euro vergeben.

„Mit höchster Priorität“ ans Wasserwirtschaftsamt

Etwa drei Wochen hätte die Bauzeit betragen. Die Arbeiter wurden aber gestoppt. Wie Habermann berichtete, betrachtet das Landratsamt Aichach-Friedberg die Arbeiten aber als Ausbau. Für einen solchen sei aber ein wasserrechtliches Verfahren notwendig. Dieses hat die Behörde nun eingeleitet.

Habermann und die Ausschussmitglieder zeigten dafür wenig Verständnis. Marc Sturm (FWG) wollte wissen, ob durch die Verzögerung der Arbeiten Mehrkosten entstehen. Das sei nicht auszuschließen, sagte Habermann dazu. Das Landratsamt habe versichert, das Verfahren „mit höchster Priorität“ an das Wasserwirtschaftsamt weiterzuleiten.