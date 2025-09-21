„O‘gsaat is“: Startschuss für mehr artenreiche Wiesen im Wittelsbacher Land

Pünktlich zum Herbstanfang, passend zum berühmten „O’zapft is!“ auf der Wiesn, heißt es im Landkreis: „O’gsaat is!“ Mit dem Projektstart „Artenreiches Grünland im Wittelsbacher Land“ will der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg (LPV) mit landwirtschaftlichen Betrieben ein Zeichen für mehr bunte Wiesen und biologische Vielfalt setzen. Im September wurden einer Mitteilung zufolge erste Flächen mit Mäh- und Saatgut angesät, um sie artenreicher und lebendiger zu gestalten.

Neben Fördermitteln durch das Bayerische Umweltministerium wird das Projekt zu 40 Prozent über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (kurz EFRE) kofinanziert. Während die Fördermittel der Landschaftspflege- und Naturpark-Richtlinien (LNPR) seit Ende 2024 stark gekürzt wurden, ist dieses Projekt laut Mitteilung des LPV ein Gewinn für die Region.

Blumenwiesen sind im Wittelsbacher Land wie in ganz Bayern nahezu verschwunden

Die artenreichen Flachland-Mähwiesen, im Volksmund oft einfach als „Blumenwiesen“ bezeichnet, sind in Bayern nahezu verschwunden. Dabei sind sie nicht nur schön anzusehen, sondern durch ihren Kräuterreichtum auch ein wertvoller Lebensraum für Schmetterlinge, Wildbienen und viele andere Tiere. Dieser Wiesentyp, der mittlerweile sogar unter Schutz steht, profitiert von einer Heunutzung mit ein bis zwei Schnitten ab Mitte Juni und wird kaum oder gar nicht gedüngt.

Überall dort, wo es nicht zu nass ist und der Boden von Natur mäßig nährstoffreich ist, besteht bei passender Bewirtschaftung großes Potenzial für ein Blumenmeer. Doch die meisten dieser Standorte werden intensiv als Silagewiesen genutzt, sodass neben Gräsern und Löwenzahn nur wenige Kräuter wachsen.

Artenreiche Wiese im Vorfeld der Kissinger Heide mit Margerite und Wiesensalbei in Blüte. Foto: Christina Niegl

Ein Schwerpunkt: Artanreicherung von artenarmem Grünland zu blütenreichen Mähwiesen

Im Rahmen eines vorangegangenen Biodiversitätsprojekts unter Trägerschaft des LPV wurde ein Überblick über die Bestände gewonnen. Anfang 2021 waren von rund 8000 Hektar Grünland im Landkreis lediglich 18 Hektar artenreiche Mähwiesen bekannt. Laut LPV konnten rund 60 weitere Hektar identifiziert werden.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Artanreicherung von artenarmem Grünland hin zur blütenreichen Mähwiese. Hierbei wurde auf knapp 30 Flächen der Boden des Grünlands geöffnet und vorbereitet und Samen sowie Mähgut von nahen artenreichen Wiesen ausgebracht, um so gezielt neue Arten einzubringen. Der übrige Bereich kann weiter ungestört für die Heugewinnung genutzt werden. Schon im Folgejahr zeigen sich häufig erste Kennarten dieses Wiesentyps wie zum Beispiel die Margerite oder die gemeine Flockenblume, die viele heimische Insekten als Pollenquelle nutzen. Mit jeder Heuwendung verteilen sich die Samen nach und nach über die gesamte Fläche.

Ohne Landwirte und Flächeneigentümer geht es nicht

Im aktuellen Projekt sollen weitere Flächen einen „Artenboost“ erhalten – insbesondere im FFH-Gebiet Paartal sowie auf den mageren Wiesen im tertiären Hügelland. Für die Projektleiterinnen Angela Rieblinger und Christina Niegl steht fest: „Ohne die Landwirte und Flächeneigentümer, die mitmachen, funktioniert es nicht. Durch ihre Unterstützung können wir die kräuterreichen Wiesen in unseren Landkreis zurückholen – und damit auch den Lebensraum für viele wichtige Arten“, betont Niegl.

Geeignete Spenderflächen – also ursprüngliche Wiesen, die nicht mit gekauftem Saatgut angesät wurden – sind wirklich selten. Angela Rieblinger erklärt: „Der Wiesen-Bocksbart zum Beispiel ist so selten im Wittelsbacher Land, dass das Ausgangsmaterial kaum für alle Projektflächen ausreicht.“ Deshalb werden einzelne Arten wie unter anderem Wiesenglockenblume und Acker-Witwenblume nun von Hand gesammelt und bei einem Saatgutproduzenten vermehrt. Hierdurch bleibt die typische Pflanzengenetik des Landkreises erhalten und künftig steht ausreichend Saatgut – neben Mähgut – für neue artenreiche Wiesen bereit. Rieblinger betont: „Es ist essenziell, dass wir die richtigen Arten übertragen. Denn Störzeiger wie Ampfer, Jakobskreuzkraut und Co. wollen weder die Landwirte noch wir auf den Wiesen.“

Landwirte und Flächeneigentümer können sich beim Landschaftspflegeverband melden

Landwirte und Flächeneigentümer, die mit ihrer Fläche teilnehmen möchten oder geeignete Spenderflächen kennen, können sich gerne beim LPV melden. Für die Teilnehmenden entstehen keine Kosten, Beerntung und Übertragung übernimmt das Projekt. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Interessierte beim Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg im Internet unter www.lpv-aichach-friedberg.de und unter Telefon 0151/51104938. (AZ)