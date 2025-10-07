AfD kritisiert Ausschluss bei der „Langen Nacht der Demokratie“

450 Besucherinnen und Besucher kamen zur „Langen Nacht der Demokratie“ ins Aichacher Jugendzentrum. Am „Politischen Speeddating“ wollte auch die AfD teilnehmen. Das habe ihnen das Bündnis „Aichach bleibt bunt!“, das die Veranstaltung mit Partnern organisiert hat, verweigert, kritisiert die AfD in einer Pressemitteilung.

Teilnehmen sollten für die AfD Kay Freisenhaus, Bürgermeisterkandidat der AfD in Aichach, sowie Kreisrat Simon Kuchlbauer. Freisenhaus kritisiert: „Ich hätte mich sehr gerne mit den Aichachern über die Probleme unserer Stadt unterhalten, aber auch über das, was Meinungsfreiheit und Demokratie wirklich bedeuten.“ Kuchlbauer ergänzt, offensichtlich scheue man eine offene Auseinandersetzung. Er sei „erschüttert über so viel Selbstgerechtigkeit bestimmter Menschen, die meinen, selbst bestimmen zu können, wer oder was demokratisch ist.“

Wie das Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ die Absage begründet

Das Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ bestätigt, dass die AfD teilnehmen wollte. Das habe man abgelehnt, da die Partei vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft ist, was nicht den Werten des Bündnisses entspreche. „Eingeladen war die AfD aber – wie alle anderen auch – als Gäste, sofern man sich mit unseren Grundwerten identifiziert und zur demokratischen Grundordnung bekennt“, so das Bündnis weiter. „Ob daraufhin einzelne AfD-Mitglieder anwesend waren, können wir nicht sagen.“

Bei dem „Politischen Speeddating“ saßen Landrat Klaus Metzger (CSU) und der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann (SPD) mit den Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr (SPD) und Peter Tomaschko (CSU) auf dem Podium. Kreis- oder Stadträte waren keine vertreten; ebenso waren nicht alle Parteien beteiligt. Außer von der AfD gingen bislang keine Beschwerden ein. (bac)