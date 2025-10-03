Lange Nacht in Aichach: Mehr Gemeinsinn für stabilere Demokratie

Es ist ganz verschieden, wann jemand die ersten Demokratieerfahrungen macht: bei der Klassensprecherwahl, im Verein, im Gemeinderat. Gemeinsam haben alle: Wer sich zur Wahl stellt – egal, für welches Amt –, ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich für die Gemeinschaft einzubringen. Mehr Gemeinsinn war dann auch ein zentraler Wunsch bei der Langen Nacht der Demokratie in Aichach. Diese fand am Donnerstag zum zweiten Mal im und ums Jugendzentrum (Juze) statt. Sie bot den rund 450 Besucherinnen und Besuchern über die politische Diskussion hinaus viele Gelegenheiten, sich zu äußern und kreativ zu werden.

Veranstaltet hat die Lange Nacht der Demokratie das Sozialpädagogische Institut Augsburg (SIA), Träger des Jugendzentrums. Das bunte Programm organisierte das Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ mit vielen Partnern – vom Familienstützpunkt bis zur Volkshochschule. Auch die Stadt Aichach ist dabei. Bürgermeister Klaus Habermann hat mit Landrat Klaus Metzger die Schirmherrschaft übernommen.

Icon vergrößern In der Collagenwerkstatt konnten die Besucherinnen und Besucher selbst kreativ werden. Auf Postkarten konnten sie ihre Wünsche und Sorgen ausdrücken. Hier einige der Ergebnisse. Foto: Claudia Bammer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Collagenwerkstatt konnten die Besucherinnen und Besucher selbst kreativ werden. Auf Postkarten konnten sie ihre Wünsche und Sorgen ausdrücken. Hier einige der Ergebnisse. Foto: Claudia Bammer

Beide saßen auch am Donnerstag einträchtig nebeneinander auf der Couch beim politischen Speeddating, einem offenen Gespräch unter dem Slogan „Triff Politikerinnen und Politiker aus Stadt, Land und Bund – Was bewegt dich?“. Der Bund war nicht vertreten, auch andere Parteien außer CSU und SPD fehlten. Dafür saßen die beiden Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr (SPD) und Peter Tomaschko (CSU) mit auf dem Sofa.

Moderiert von Janet Schumacher und Gabriele Mücke von der Volkshochschule ging es um Demokratieerfahrungen, um die Spaltung der Gesellschaft und das Erstarken der Alternative für Deutschland (AfD). Die Partei ist vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft, wogegen sie vorgeht. Deren Erfolge vor allem in sozialen Medien wie Facebook, Tiktok & Co. beschäftigten viele im Publikum.

Lieber inhaltlich fundiert dagegenhalten

Ein Besucher forderte: „Man muss inhaltlich fundiert dagegenhalten und nicht die Narrative der AfD übernehmen.“ Das Gender-Verbot von Kulturstaatsminister Weimer zum Beispiel passe nicht zur demokratischen Praxis, Minderheiten mitzudenken. „Solange das nicht stimmt, kann man niemals so viele Leute erreichen wie die AfD“, war seine Sorge. Andy Matthes sagte, die Parteien der Mitte sollten soziale Medien besser nutzen. „Da müssen wir besser werden“, sagte Tomaschko dazu.

Simone Strohmayr kritisierte eine Individualisierung der Gesellschaft. „Wir brauchen wieder mehr Gemeinsinn.“ Ein verpflichtendes soziales Jahr hielt sie deshalb für unbedingt erforderlich. Auch Tomaschko sagte: „Wir müssen den Zusammenhalt in der Gesellschaft wieder hinbekommen.“ Was Gemeinsinn und respektvollen Umgang miteinander angehe, könne jeder Vorbild sein.

So war die Lange Nacht der Demokratie in Aichach Icon Galerie 63 Bilder Diskussion, Kreativität, Begegnung und Musik: Bei der Langen Nacht der Demokratie im Aichacher Jugendzentrum war viel geboten. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Xiaoling Shen-Türk trieb der Widerspruch um, dass die Wirtschaft Fachkräfte aus dem Ausland brauche, während die AfD von Remigration spreche. Landrat Metzger sagte dazu, im Landkreis sei der Fachkräftemangel wie überall eklatant, zum Beispiel bei den Pflegekräften in den Kliniken. „Wir versuchen aktiv, Menschen hierherholen und auszubilden.“ Der Landkreis habe es zusammen mit den Städten und Gemeinden seit 2015 gut geschafft, Menschen bestmöglich zu integrieren, so Metzger. Das sei ein Verdienst des gesamten Wittelsbacher Landes. Klaus Habermann ergänzte: „Hätten wir die Mitarbeiter mit Migrationshintergrund nicht, würde alles komplett zusammenbrechen.“ Als Beispiel nannte er das Pflegeheim Spital.

Besucher vermisst angesichts der Diskussion den Asylgedanken

Eine Besucherin sprach das Gefühl an, dass es Menschen, die schon immer hier leben, wirtschaftlich schlechter gehe als Asylbewerbern. Dass diese privatversichert seien, wurde in der Diskussion als „Fake news“, als Falschnachricht, entlarvt. Nicole Matthes hatte Faktenchecks, unter anderem zum Bürgergeld vorbereitet. Simone Strohmayr erkannte darin eine „Neiddebatte“ und fragte: „Warum treten wir immer nach unten, anstatt zu überlegen, wie wir die Situation verbessern?“ Ein Besucher kritisierte, dass der Asylgedanke völlig untergehe. Dabei stehe der im Grundgesetz.

Icon vergrößern Der musikalische Höhepunkt des Abends:die Sängerin und Komponistin Hanna Sikasa mit Band. Foto: Claudia Bammer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der musikalische Höhepunkt des Abends:die Sängerin und Komponistin Hanna Sikasa mit Band. Foto: Claudia Bammer

Gedanken zu Werten und Demokratie konnten alle auf großen Plakaten festhalten. In der Collagewerkstatt entstanden auf Postkarten mit Ausschnitten aus Zeitungen und Zeitschriften kleine Kunstwerke mit Wünschen und Sorgen. „Wem ist das zu wenig?“ steht zum Beispiel über einem Bild, das einen Menschen beim Einkaufen zeigt.

Gespräche am Lagerfeuer beim Aichacher Juze

Wer wollte, konnte außerdem über den Nachtflohmarkt schlendern, am Lagerfeuer veganes und nicht-veganes Essen und Getränke genießen und ins Gespräch kommen. Auch für Musik war gesorgt. Die Aichacher Bands Systemcrasher und Woodenplastic sorgten für gute Stimmung. Beim Blumenthal-Chor war auch Mitsingen erwünscht. Josy hatte krankheitsbedingt absagen müssen. Musikalischer Höhepunkt war der Auftritt der Sängerin und Komponistin Hanna Sikasa mit poetischen Texten zu jazziger Musik.