Lange Nacht der Demokratie kehrt nach Aichach zurück

Die Lange Nacht der Demokratie kehrt am Donnerstag, 2. Oktober, ins Jugendzentrum Aichach zurück. Sie beginnt um 18 Uhr und wird wie schon im Vorjahr vom Bündnis „Aichach bleibt bunt!“ organisiert. Getragen wird die Veranstaltung laut einer Mitteilung von zahlreichen Partnern.

Neben dem Jugendzentrum Aichach, das unter Leitung von Sonja Falkner der Gastgeber ist, engagiert sich das Sozialpädagogische Institut Augsburg (SIA), Träger des Jugendzentrums, als Veranstalter. Als Unterstützer dabei sind unter anderem die Stadt Aichach, das Landratsamt, die Volkshochschule, der Caritas-Familienstützpunkt Aichach, das neue Bündnis der Partnerschaft für Demokratie Wittelsbacher Land sowie der AWO-Ortsverein Aichach. Die gemeinsame Schirmherrschaft haben Bürgermeister Klaus Habermann und Landrat Klaus Metzger übernommen.

Politisches Speeddating soll ein Höhepunkt der Langen Nacht der Demokratie werden

Vor dem Juze laden zahlreiche Flohmarktstände zum abendlichen Stöbern und zu persönlichen Gesprächen ein. Interessentinnen und Interessenten können sich noch per E-Mail an flohmarkt@aichach-bleibt-bunt.de für einen Stand bewerben. Stände werden kostenfrei zur Verfügung gestellt, jedoch ist das Jugendzentrum für eine kleine Spende dankbar. Ein Höhepunkt soll erneut das politische Speeddating sein, das schon 2024 bei vielen Gästen gut ankam.

Auf der Couch im Jugendzentrum erwarten politische Vertreterinnen und Vertreter aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sowie Mitglieder des Landtags und Bundestags die Besucher zu einem offenen Gespräch. Passend zum Slogan „Triff Politikerinnen und Politiker aus Stadt, Land und Bund – Was bewegt dich?“ haben Interessierte hier die Gelegenheit, politisch engagierte Menschen kennenzulernen und Fragen zu stellen.

Besucher können in Collagenwerkstatt Postkarten, Zines und Plakate entwerfen

Icon vergrößern Große und kleine Gäste können gemeinsam aus alten Magazinen und Zeitungen Collagen gestalten und ihren Wünschen und Sorgen Ausdruck geben. Foto: Simone Scharbert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Große und kleine Gäste können gemeinsam aus alten Magazinen und Zeitungen Collagen gestalten und ihren Wünschen und Sorgen Ausdruck geben. Foto: Simone Scharbert

Unter dem Motto #nichtmüdewerden sind die Besucher zudem in einer Collagenwerkstatt mit der Politikwissenschaftlerin und Autorin Simone Scharbert eingeladen mitzumachen: Hier können große und kleine Gäste gemeinsam Postkarten oder Zines (kleine Faltheftchen) aus alten Magazinen und Zeitungen gestalten. Dabei können sie ihren Wünschen für eine offene Gesellschaft, aber auch ihren Sorgen Ausdruck geben.

Die Collagen werden noch am Abend in einer Pop-up-Ausstellung gezeigt. Sie können im Anschluss vor Ort bleiben oder mit nach Hause genommen werden. Alle, die Lust auf Interaktion haben, können begleitend zur Kreativwerkstatt Demokratie-Plakate entwerfen oder vervollständigen sowie kurze Gedichte und Texte auf der offenen Lesebühne vortragen.

Fünf Bands und Künstler begleiten die Lange Nacht der Demokratie in Aichach

Icon vergrößern Die Band Systemcrasher mit der stimmgewaltigen Frontfrau covert unter anderem Songs von ACDC, präsentiert aber auch eigene Lieder. Foto: Systemcrasher Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Band Systemcrasher mit der stimmgewaltigen Frontfrau covert unter anderem Songs von ACDC, präsentiert aber auch eigene Lieder. Foto: Systemcrasher

Musikalisch begleitet wird der Abend von fünf Bands sowie Künstlerinnen und Künstlern. Die junge Aichacher Rockband Systemcrasher eröffnet das Programm. Die Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren spielen seit 2020 zusammen und begeisterten zuletzt auf dem Aichacher Stadtfest. Die Band mit der stimmgewaltigen Frontfrau covert unter anderem Songs von ACDC, präsentiert aber auch eigene Lieder.

Danach übernimmt der Chor PaarSingen des Kulturvereins PaarRauschen. Das Repertoire legt sich nicht fest, ob Pop, Schlager oder Metal. Außerdem auf der Bühne: die Newcomer-Band Woodenplastic. Die Aichacher bieten eine Mischung aus verschiedenen Genres wie Rock, Funk oder Blues. Außerdem konnten die Veranstalter die Musikerin Josy (bekannt aus dem Duo „Mimi & Josy“ – Gewinnerinnen bei The Voice Kids) für die Lange Nacht der Demokratie gewinnen. Sie arbeitet inzwischen als Solokünstlerin.

Organisatoren wollen Dialog und respektvolles Miteinander fördern

Den Abschluss an diesem Abend macht die afrodeutsche Sängerin und Komponistin Hanna Sikasa. In ihren poetischen englischsprachigen Texten erzählt sie vom Leben als afrodeutsche Musikerin sowie vom Überleben im Musikbusiness als Künstlerin mit Kindern.

Icon vergrößern Die Sängerin und Komponistin Hanna Sikasa erzählt vom Leben als afrodeutsche Musikerin. Foto: Hanna Sikasa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Sängerin und Komponistin Hanna Sikasa erzählt vom Leben als afrodeutsche Musikerin. Foto: Hanna Sikasa

Die Pfadfinder bauen ein Zelt im Garten des Juze auf und servieren Bratwurstsemmeln (vegan oder mit Fleisch), „Aichach bleibt bunt!“ verköstigt zudem mit einem veganen Linsenchili. Der Kulturverein PaarRauschen stellt die Getränke und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre mit Lagerfeuer und Sitzplätzen.

Ziel der Langen Nacht der Demokratie ist es den Veranstaltern zufolge, Menschen zusammenzubringen, den Dialog zu fördern und zu zeigen, dass auch in bewegten Zeiten ein friedliches, respektvolles und vielfältiges Miteinander möglich ist. (AZ)