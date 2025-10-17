Lastwagen verliert Überseecontainer auf der Autobahn

Ein Lastwagen hat am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn bei Adelzhausen einen Überseecontainer verloren. In den Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge verwickelt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 55-jährige Lastwagenfahrer gegen 4.50 Uhr bemerkt, dass sein Anhänger ins Schlingern geraten war. Kurz vor der Anschlussstelle Adelzhausen wurde der Lastwagen daraufhin an die rechte Außenschutzplanke gedrückt. Dabei rissen die Spanngurte an den geladenen Überseecontainern. Einer von ihnen rutschte von der Ladefläche und blieb auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen liegen.

Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die beiden betroffenen Fahrstreifen mussten wegen der Räumung und zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (AZ)