Kaiserwetter und viele Teilnehmer beim Dreikönigslauf in Aichach

Plus Der Adelzhausener Benjamin Dillitz und die Lokalmatadorin Hannah Sassnink verpassen Triple, dafür holt „Aichacher Diamond League“ überraschend den Teamtitel. Bei Hauptlauf sind 185 Athletinnen und Athleten gemeldet.

Als am Dreikönigstag-Morgen das Alpenpanorama am Horizont zu sehen war, war Josef Lechner klar, dass der 37. Aichacher Dreikönigslauf ein Erfolg werden würde. „Bei Kaiserwetter werden sich noch einige spontan entscheiden, zu uns zu kommen“, hatte der LCA-Vorsitzende schon vorab prognostiziert. Er sollte recht behalten: 185 Läuferinnen und Läufer hatten sich für den 8,2-Kilometer-Hauptlauf angemeldet, dazu rund 30 Kinder und Jugendliche für die Nachwuchs-Rennen. Deutlich mehr als 2019 (131/30), wenngleich weniger als im Rekordjahr 2020 (insgesamt 260).