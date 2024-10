Zu laute Jugendliche? Automaten beim Aichacher Schulzentrum verärgern Anwohner

Für Schülerinnen und Schüler sind sie vermutlich ein Paradies, für manche Anwohner ein Ärgernis: zwei sogenannte Genussmittelautomaten in der Nähe des Aichacher Schulzentrums. Einige Nachbarn behaupten, dass die Automaten gerade in den Abendstunden viele Jugendliche anziehen, die sich dann vor der Realschule oder der Mittelschule versammeln und für Ruhestörungen sorgen. Andere Anlieger erzählen, dass es auch früher, ohne die Automaten, bereits einigen Lärm am Schulzentrum gab. Das sagen die Stadt, das Landratsamt und der Automatenaufsteller dazu.

