Leben mit dem Sterben: Diese Menschen arbeiten mit dem Tod

Aichach-Friedberg

Begleiter auf der letzten Reise: Diese Menschen begegnen täglich dem Tod

Von der Ärztin bis zum Bestatter, vom Seelsorger bis zur Hospizbegleiterin: Viele Menschen stehen anderen auf ihrem letzten Weg zur Seite. In unserer Serie spricht unser Autor mit einigen von ihnen.
Von Dominik Durner
    Es gibt zahlreiche Berufe und Ehrenämter, in denen Menschen mit dem Tod zu tun haben. Unser Autor trifft sich mit einigen von ihnen und spricht über das Leben und das Sterben.
    Foto: Dominik Durner

    Es gibt zahlreiche Berufe und Ehrenämter, in denen Menschen in ihrer täglichen Arbeit dem Tod begegnen. In Gesprächen, durch Berührungen oder in der Vor- und Nachsorge begleiten sie regelmäßig Sterbende auf ihrem letzten Weg. In unserer Serie spricht unser Autor mit verschiedenen Menschen, wie sie auf ihre Arbeit mit dem Tod und das Leben und das Sterben blicken.

    Ob Beruf oder Ehrenamt: In diesen Tätigkeiten haben Menschen mit dem Sterben und dem Tod zu tun

