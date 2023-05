Was verbinden Sie mit dem Wort Heimat?

Am Sonntag findet im Landkreis der Heimat-Erlebnistag statt. Wir haben Menschen auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, was der Begriff Heimat für sie bedeutet.

Der Duden definiert Heimat als "Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren und] aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt". Heimat kann aber noch viel mehr sein. Anlässlich des Heimat-Erlebnistages, zu dem am Sonntag in Aichach, Schiltberg und Pöttmes mehrere Veranstaltungen stattfinden, haben wir Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, was der Begriff Heimat für sie bedeutet.

Erwin Rittkowski, Aichach

Heimat ist ein Gefühl. Heimat ist da, wo es gute und nette Leute gibt. Früher habe ich in Augsburg gewohnt. Da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Es war mir zu viel Anonymität und es gab zu wenig nette Menschen. Darum lebe ich heute in Aichach. Heimat bedeutet für mich auch, mich wohlzufühlen, nett behandelt und in Ruhe gelassen zu werden. An welchem Ort das der Fall ist, ist egal.

Angelika Gräfin von Maldeghem, Kühbach-Haslangkreit

Bayern ist für mich Heimat geworden. Ich finde die bayerische Kultur und Tradition und das Lebensgefühl sehr bereichernd. Man fühlt sich einfach sehr wohl hier. Heimat ist da, wo man per Zufall hinkommt. Heimat ist das geworden, wo ich gelandet bin. Nach 50 Jahren bin ich hier verwurzelt. Die Familie verbindet und die Gemeinschaft mit den Menschen, die man über die Jahre kennengelernt hat.

Arsène Pennartz, Luxemburg

Ich bin Luxemburger durch und durch. In dem Land bin ich geboren und aufgewachsen und das ist meine Heimat. Ich liebe die Sonne und habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, in den Süden zu gehen. Aber ich bin festgebunden in Luxemburg. Ich war mal für ein paar Monate in Griechenland. Das kann ich genießen. Aber dann zieht es mich wieder zurück in meine eigentliche Heimat.

Uwe Mrkwitschka, Haag (Mühldorf)

Beim Begriff Heimat habe ich immer zwei Herzen in der Brust. Das ist zum einen da, wo man geboren ist, und ein Stück Heimat ist da, wo man am besten für sich lebt. Mich hat es beruflich von Berlin nach Bayern verschlagen und dann nach 20 Jahren wieder zurück nach Berlin. Da habe ich festgestellt, dass ich zurückwill in meine Wahlheimat Bayern. Heimat ist für mich mit dem Ort verbunden, an dem ich mich wohlfühle.