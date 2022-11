Nach dem Großbrand in Lechlingszell ist die Ursache noch unklar

Plus Im Baarer Ortsteil Lechlingszell sind 110 Feuerwehrleute im Einsatz, als ein Stadel abbrennt. Für einige dauert der Einsatz bis zum frühen Morgen. Der Schaden ist immens.

Einen Tag nach dem Großbrand im Baarer Ortsteil Lechlingszell steht von dem Stadel nur noch das Gerippe. Ein Großaufgebot von Feuerwehren aus dem Landkreis und der Nachbarschaft kämpfte gegen die Flammen, konnte das Gebäude aber nicht retten. Verletzt wurde niemand. Polizei und Feuerwehr schätzen den Sachschaden auf etwa eine halbe Million Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt.