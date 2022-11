Leonhardiritt in Inchenhofen 2022: Programm am 6. November

Der traditionelle Leonhardiritt in Inchenhofen findet 2022 wieder statt. Hier erfahren Sie alles zum Termin und Programm des Festtages.

Die Wallfahrtskirche in Inchenhofen war lange Zeit einer der wichtigsten Wallfahrtsorte Europas. Menschen aus Deutschland, Österreich und Südtirol, aber auch aus Ungarn oder Polen hatten die Inchenhofener Wallfahrtskirche zum Ziel. Diese ist St. Leonhard gewidmet, der im sechsten Jahrhundert nach Christus gelebt hat.

Zu Ehren des Heiligen findet jedes Jahr das Leonhardifest in Inchenhofen statt. Zu den Feierlichkeiten kommen nicht nur der Bischof und andere wichtige Geistliche, sondern auch hohe weltliche Würdenträger.

Höhepunkt des Leonhardifestes ist der Leonhardiritt, der größte seiner Art in Bayern. Im letzten Jahr musste dieser allerdings aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. Doch 2022 kann der Leonhardiritt in Inchenhofen wieder stattfinden.

Den Termin für den Leonhardiritt 2022 in Inchenhofen erfahren Sie hier bei uns. Außerdem informieren wir Sie über den Ablauf und ein wenig über die Hintergründe der Zeremonie.

Leonhardiritt in Inchenhofen 2022: Termin der Festlichkeiten

Der Leonhardiritt fällt grundsätzlich auf den Sonntag, der dem 6. November am nächsten liegt. In diesem Jahr ist das zufällig genau der 6. November. Die Festlichkeiten begannen jedoch bereits am Tag zuvor - also am Samstag, dem 5. November.

Programm beim Leonhardiritt in Inchenhofen 2022

Das Programm der Feierlichkeiten verteilt sich auf Samstag und Sonntag. Am ersten Tag wurde zusammen gebetet, es wird gebeichtet und es gibt eine Prozession. Am Sonntag finden die Wallfahrtsgottesdienste und der Leonhardiritt statt.

Zur besseren Orientierung haben wir Ihnen hier das Programm der beiden Tage zusammengestellt:

Samstag, 5. November:

13.00 bis 14.30 Uhr: Beichtgelegenheit bei mehreren Priestern

18.00 Uhr: Vorabendmesse mit anschließender Lichterprozession zum Friedhof

Sonntag, 6. November:

7.30 Uhr: Wallfahrtsgottesdienst

9.30 Uhr: Pontifikalamt mit Festpredigt von Abt Hermann Josef Kugler aus der Abtei Windberg

aus der Abtei 11.15 Uhr: Wallfahrtsgottesdienst

13.30 Uhr: Beginn des Leonhardirittes mit Pferdesegnung, anschließend Festandacht und Kirchenführung

Ablauf und Hintergrund des Leonhardiritts in Inchenhofen

Den Leonhardiritt gibt es schon seit dem späten 15. Jahrhundert. Bereits 1459 wurde er vom Fürstenfelder Abt Paul Herzmann eingeführt und gilt heute als der älteste Pferderitt Bayerns. An der großen Prozession, die aus rund 200 Pferden besteht, beteiligen sich zunächst die Geistlichen, allen voran der Bischof. Doch in den Kutschen, die mitten in der Prozession mitfahren, sitzen weltliche Würdenträger, die dem Festzug noch mehr Ansehen verleihen.

Dass der Leonhardiritt nicht nur eine beliebige lokale Festivität ist, lässt sich an den Würdenträgern erkennen, die daran teilnehmen. Traditionell sitzen nämlich unter anderem Mitglieder der Bayerischen Staatsregierung in den Kutschen der Prozession. Doch die Kutschen sind für die Zuschauer bei Weitem nicht das Spannendste. Das dürften die Festwägen sein, auf denen das Leben des heiligen Leonhard dargestellt ist. Diese werden von einer Tribüne aus den Zuschauern erklärt, um die Tiefe der Bedeutung der Bilder zu vermitteln.

Die Besonderheit der Inchenhofener Wallfahrtskirche liegt natürlich auch in ihrem Bezug zum heiligen Leonhard. Dieser wird nicht nur durch die Festwägen gezeigt, sondern auch durch das Erteilen des Segens mit der Reliquie des Heiligen. Zum Abschluss wird dann noch die Bayernhymne gesungen.