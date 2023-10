Herbst im Wittelsbacher Land: Schicken Sie uns Ihr Kürbis-Foto

Ob gruselig oder süß - beim Kürbisschnitzen kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Wir suchen die besten Kürbis-Kunstwerke unserer Leserinnen und Leser!

Der Kürbis gehört zum Herbst wie bunte Blätter oder Nebel. Und so mancher Kürbis wird zu dieser Jahreszeit sogar zu einem wahren Kunstwerk. Mit etwas Übung lässt sich aus den Früchten ein gruseliges oder lustiges Kürbisgesicht schnitzen. Oder haben Sie noch eine bessere Idee? Unsere Redaktion sucht in den kommenden Tagen das ausgefallenste Kürbisgesicht aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Hier erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Bild teilnehmen können.

Kürbisse im Landkreis Aichach-Friedberg: So können Sie an der Leseraktion teilnehmen

Fotografieren Sie Ihren geschnitzten Kürbis und schicken Sie uns ein Bild davon. Am schönsten wäre es, wenn der Schnitzer oder die Schnitzerinnen mit auf dem Foto sind. Schicken Sie das Bild mit dem Betreff "Kürbis" und Ihrer Kürbisgeschichte an per E-Mail an redaktion@aichacher-nachrichten.de. Bitte geben Sie dabei auch Ihre Adresse samt Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an. Personen, die auf den Bildern zu sehen sind, müssen mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Bitte beachten Sie auch unseren Datenschutzhinweis.

Einsendeschluss ist Donnerstag, 2. November, 12 Uhr. In einer Online-Galerie können Sie anschließend bis zum 9. November für Ihren Favoriten abstimmen. Die eingesandten Fotos werden zudem in Auszügen in unserer Zeitung veröffentlicht. Wir freuen uns über Ihre Bilder! (AZ)

