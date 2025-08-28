„Ein Platz zum Ratschen“ kommt auf den Aichacher Stadtplatz

Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen! Nah an den Sorgen und Nöten unserer Leserinnen und Leser sein oder aber auch darüber sprechen, was vielleicht besonders gut läuft. Was sollte aus Ihrer Sicht in der Zeitung stehen? Welches lokale Thema brennt Ihnen unter den Nägeln? Teilen Sie es gerne mit uns.

Die zweite Station unserer „Platz zum Ratschen“-Aktion ist der Aichacher Stadtplatz. Am Freitag, 29. August, zwischen 9 und 12 Uhr haben wir Volontärinnen und Volontäre der Aichacher Nachrichten und der Friedberger Allgemeine wieder ein offenes Ohr für Sie.

Natürlich verteilen wir wieder Kühltaschen als kleines Dankeschön fürs Vorbeischauen. Wer möchte, darf auch eine Gratisausgabe der Aichacher Nachrichten mit nach Hause nehmen. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und sind gespannt auf die Geschichten, die Sie mitbringen. (hop)