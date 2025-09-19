Letztes Weißwurstessen in Baindlkirch am Donnerstag

Über 40 Jahre lang war das Weißwurstessen im Rieder Ortsteil Baindlkirch bei der Familie Neumeier ein fester Termin für viele Menschen aus nah und fern. Doch damit ist jetzt Schluss. An diesem Donnerstag öffnet das Weißwurst-Mekka zum letzten Mal seine Pforten. Dann gibt es noch einmal die Gelegenheit, ab 6 Uhr die Köstlichkeiten aus der Wurstküche der Familie Neumeier zu verzehren.

Zu den Gründen, warum die Küche am Donnerstag künftig kalt bleibt, will sich Familie Neumeier nicht äußern. „Irgendwann ist einfach Schluss und irgendwie geht es immer weiter“, ist alles, was Chef Peter Neumeier gegenüber unserer Redaktion sagt.