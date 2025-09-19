Icon Menü
Letztes Weißwurstessen in Baindlkirch: Eine Tradition geht zu Ende

Riedb

Letztes Weißwurstessen in Baindlkirch am Donnerstag

Nach über 40 Jahren beenden die Neumeiers das traditionelle Weißwurstessen in Baindlkirch.
Von Eva Weizenegger
    Zum letzten Mal findet am Donnerstag das Weißwurstessen in Baindlkirch statt. Dann ist nach über 40 Jahren Schluss im Weißwurst-Mekka.
    Zum letzten Mal findet am Donnerstag das Weißwurstessen in Baindlkirch statt. Dann ist nach über 40 Jahren Schluss im Weißwurst-Mekka. Foto: Jutta Metzger

    Über 40 Jahre lang war das Weißwurstessen im Rieder Ortsteil Baindlkirch bei der Familie Neumeier ein fester Termin für viele Menschen aus nah und fern. Doch damit ist jetzt Schluss. An diesem Donnerstag öffnet das Weißwurst-Mekka zum letzten Mal seine Pforten. Dann gibt es noch einmal die Gelegenheit, ab 6 Uhr die Köstlichkeiten aus der Wurstküche der Familie Neumeier zu verzehren.

    Zu den Gründen, warum die Küche am Donnerstag künftig kalt bleibt, will sich Familie Neumeier nicht äußern. „Irgendwann ist einfach Schluss und irgendwie geht es immer weiter“, ist alles, was Chef Peter Neumeier gegenüber unserer Redaktion sagt.

