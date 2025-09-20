Lindenschützen Schorn feiern ihr 100-jähriges Bestehen

100 Jahre sind eine stolze Zahl – und für die Lindenschützen Schorn ein guter Anlass, zurückzuschauen. Was 1925 mit einem spontanen Preisschießen begann, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einem festen Bestandteil des Dorflebens. Am Sonntag, 21. September, feiert der Verein sein Jubiläum mit einem Fest auf dem Spielplatz im Pöttmeser Ortsteil Schorn – gemeinsam mit Mitgliedern, Freunden und befreundeten Vereinen. Auf dem Programm stehen ein Weißwurstfrühstück, ein Festgottesdienst mit anschließendem kleinem Umzug, Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Musik und viele persönliche Begegnungen runden den Tag ab.

Die Gründungsgeschichte ist so schlicht wie charmant. Ein Freundeskreis wollte im Sommer 1925 den adeligen Fräulein des Schorner Lehrguts etwas Unterhaltung bieten und veranstaltete ein Preisschießen. Der Nachmittag wurde zum vollen Erfolg, gefeiert wurde bis tief in die Nacht. Noch im selben Herbst wurde der Schützenverein Schorn gegründet. 23 Mitglieder waren dabei. Die ersten Gewehre wurden in Aichach gekauft, bezahlt aus der Tasche des damaligen Herbergsvaters Johann Loy.

Unter dem Namen „Gemütlichkeit“ lebte der Verein 1950 neu auf

Schon bald gehörten Schul- und Preisschießen fest zum Jahreslauf. Auch das gesellige Beisammensein kam nicht zu kurz. Dann kam jedoch der Krieg und das Vereinsleben kam zum Erliegen. Waffen wurden eingezogen und vernichtet, zwei Zimmerstutzen verschwanden auf geheimnisvolle Weise. Als um 1949 das Schießen wieder erlaubt war, tauchten sie plötzlich wieder auf. Mit dieser kuriosen Wendung begann die zweite Phase der Vereinsgeschichte. Unter dem Namen „Gemütlichkeit“ lebte der Schützenverein 1950 neu auf und wuchs rasch auf 41 Mitglieder.

Die Nachkriegsjahre brachten Ausflüge, Wettkämpfe und schließlich eine Besonderheit: 1952 wurde in Schorn ein zweiter Verein gegründet, der „Edelweiß“. Beide Schützenvereine lebten einige Jahre Seite an Seite, mit eigenen Schützenketten, eigenen Festen und drei Mannschaften bei den Rundenwettkämpfen. Als die Schießlokale im Dorf schlossen, zog man nach Walda um. 1972 entschied die Mehrheit fast einstimmig, beide Vereine zusammenzuführen. Unter dem traditionsreichen Namen „Schützenverein Schorn“ begann eine neue Ära.

1987 weihten die Lindenschützen Schorn ihr Schützenheim ein

1975 wurde das 50. Jubiläum gefeiert. Schon bald reifte der Wunsch nach einem eigenen Heim. 1985 konnte das Grundstück der früheren Gastwirtschaft „Zur Linde“ übernommen werden. Mit vielen freiwilligen Helfern wurde gebaut, nach nur 14 Monaten stand das neue Schützenheim. 1987 wurde es feierlich eingeweiht – ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte, der bis heute das Zentrum des Schützenlebens bildet.

Seither wurden Jubiläen mit Fahnenweihen, Festumzügen und viel Gemeinschaft gefeiert. Besonders das 70-jährige Bestehen 1995 blieb in Erinnerung: 65 Vereine und fünf Musikkapellen gaben den Schützen die Ehre, trotz Dauerregens war das Dorf voller Fahnen und Musik. Es folgten Königsfeiern, Theaternachmittage und die beliebten Faschingsbälle, deren Einlagen noch manchem in Erinnerung sind. Bereits im Jahr 1990 wurde der Name Lindenschützen ins Vereinsregister eingetragen – möglicherweise im Zusammenhang mit einer Satzungsänderung, wie der heutige Vorsitzende Martin Heckl vermutet.

Heute zählen die Lindenschützen Schorn 100 Mitglieder

Eine große Stärke des Vereins war und ist die Jugendarbeit. Schon früh setzten die Verantwortlichen auf Nachwuchsarbeit, brachten Schüler sonntags nach Walda (Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) zum Übungsschießen. Vor allem in den 2010er-Jahren gelangen jungen Schützinnen und Schützen aus Schorn beachtliche Erfolge bis hin zu Meisterschaften auf Gau- und Landesebene. 2011 etwa stellten die Lindenschützen mit Bettina Kroworsch und Ramona Kriegl gleichzeitig die Gaudamen- und die Gaujugendkönigin – ein außergewöhnlicher Doppelerfolg.

Heute zählt der Verein 102 Mitglieder, davon 42 Frauen und zwölf Jugendliche. Neben sportlichen Erfolgen gehören gesellige Veranstaltungen wie Königsfeiern, Weihnachtsfeiern oder Seniorennachmittage fest dazu. Die Fahne begleitet die Lindenschützen zu Festen in der Region. Auch die Pflege der Freundschaften mit anderen Vereinen wird großgeschrieben. Eine besondere Geste zum Jubiläum: Die Gastvereine wurden gebeten, anstelle von Geschenken einen Geldbetrag zu geben. Diese Spenden werden gesammelt und in Form eines symbolischen Schecks an die Kartei der Not überreicht, das Leserhilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, in der auch die Aichacher Nachrichten erscheinen. Ein Vertreter des Hilfswerks ist bei der Feier anwesend.

Das Festprogramm am Sonntag, 21. September:

8 Uhr Empfang der Gäste und Vereine

10 Uhr Festgottesdienst in der Kirche in Schorn, anschließend kleiner Festumzug durch Schorn

11.30 Uhr Mittagstisch

15 Uhr Kaffee und Kuchen