Linienbus brennt in Hebertshausen aus

In Hebertshausen (Landkreis Dachau) ist ein Linienbus in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstag gegen 12 Uhr im Bereich der Goppertshofer Straße zu dem Vorfall. Während der Fahrt kam es mutmaßlich wegen eines technischen Defekts im Motorraum zu dem Brand. Der 45-jährige Fahrer konnte den Omnibus noch an einer Bushaltestelle am Bahnhof Hebertshausen abstellen, an der der Daimler anschließend komplett ausbrannte.

Sowohl der Fahrer als auch der einzige Fahrgast konnten den Bus noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der Sachschaden am Bus sowie an diversen durch den Brand beschädigten Verkehrseinrichtungen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Löscharbeiten verschmutzen Gewässer in Hebertshausen

Bei den Löscharbeiten floss kontaminiertes Wasser in ein nahegelegenes Gewässer und musste durch eine Spezialfirma zur fachgerechten Entsorgung abgepumpt werden. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren war dabei im Einsatz. Die Polizeiinspektion Dachau hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (hop)